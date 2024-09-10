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США не станут "выкручивать руки" Киеву в вопросе переговоров, заявил Кирби - 10.09.2024, ПРАЙМ
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США не станут "выкручивать руки" Киеву в вопросе переговоров, заявил Кирби
США не станут "выкручивать руки" Киеву в вопросе переговоров, заявил Кирби - 10.09.2024, ПРАЙМ
США не станут "выкручивать руки" Киеву в вопросе переговоров, заявил Кирби
Вашингтон не станет "выкручивать руки" Киеву в вопросе проведения мирных переговоров и оставляет за Владимиром Зеленским право принять решение, когда их... | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T18:31+0300
2024-09-10T18:31+0300
политика
сша
белый дом
украина
джон кирби
мирные переговоры
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ВАШИНГТОН, 10 сен - ПРАЙМ. Вашингтон не станет "выкручивать руки" Киеву в вопросе проведения мирных переговоров и оставляет за Владимиром Зеленским право принять решение, когда их начинать. Об этом заявил журналистам на брифинге координатор Белого дома Джон Кирби. "Это будет зависеть от Зеленского, когда... он будет вести переговоры", — сказал он . Комментируя запланированный на среду визит в Киев американского госсекретаря Энтони Блинкена, Кирби отметил, что глава Госдепа не станет "выкручивать руки" властям Украины в вопросе начала переговоров.
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сша, белый дом, украина, джон кирби, мирные переговоры
Политика, США, Белый дом, УКРАИНА, Джон Кирби, мирные переговоры
18:31 10.09.2024
 
США не станут "выкручивать руки" Киеву в вопросе переговоров, заявил Кирби

Белый дом: США не станут "выкручивать руки" Украине в вопросе мирных переговоров

© Фото : Official White House Photo by Oliver ContrerasОфициальный представитель Государственного департамента США Джон Кирби
Официальный представитель Государственного департамента США Джон Кирби - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2024
© Фото : Official White House Photo by Oliver Contreras
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ВАШИНГТОН, 10 сен - ПРАЙМ. Вашингтон не станет "выкручивать руки" Киеву в вопросе проведения мирных переговоров и оставляет за Владимиром Зеленским право принять решение, когда их начинать. Об этом заявил журналистам на брифинге координатор Белого дома Джон Кирби.
"Это будет зависеть от Зеленского, когда... он будет вести переговоры", — сказал он .
Комментируя запланированный на среду визит в Киев американского госсекретаря Энтони Блинкена, Кирби отметил, что глава Госдепа не станет "выкручивать руки" властям Украины в вопросе начала переговоров.
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ПолитикаСШАБелый домУКРАИНАДжон Кирбимирные переговоры
 
 
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