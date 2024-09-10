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"Сибур" ожидает рост спроса на полимеры на Дальнем Востоке
"Сибур" ожидает рост спроса на полимеры на Дальнем Востоке - 10.09.2024, ПРАЙМ
"Сибур" ожидает рост спроса на полимеры на Дальнем Востоке
Потенциал роста спроса на полимеры на Дальнем Востоке на горизонте 2028-2030 года составляет 100 тысяч тонн при текущих 40 тысячах тонн, сообщил в интервью РИА... | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T13:20+0300
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Потенциал роста спроса на полимеры на Дальнем Востоке на горизонте 2028-2030 года составляет 100 тысяч тонн при текущих 40 тысячах тонн, сообщил в интервью РИА Новости член правления "Сибура" Павел Ляхович. "Дальний Восток обладает потенциалом роста потребления полимеров порядка 100 тысяч тонн на горизонте 2028-2030 годов. При этом сейчас потребление в регионе - 40 тысяч тонн", - сказал он. Примерно 20 тысяч тонн потенциального спроса будет приходиться на импортозамещение продукции из полимеров. "Это, что называется, низковесящий фрукт, "возьми и повтори здесь", - отметил Ляхович. Самый массовый сегмент - ЖКХ, прежде всего, с точки зрения труб. По ним, сказал Ляхович, потенциал составляет 50-60 тысяч тонн. Другой драйвер - упаковка: биг-бэги, пакеты, мешки. Это еще дополнительно 20 тысяч тонн. По его словам, рост спроса на Дальнем Востоке в 2023 году составил 14% при среднероссийских 9%. "Понятно, что такие цифры дает эффект низкой базы. Но все равно я считаю, что для региона это очень хорошие показатели", - пояснил собеседник агентства. При этом в рамках реализации программы поддержки переработки полимеров "Инвестиционный форсаж" компания поставила дальневосточным производителям 3 тысячи тонн продукции в 2023 году. Как объяснил Ляхович, в рамках такого форсажа "Сибур" предоставляет переработчикам полимеров специальные условия на поставку сырья, которые в том числе компенсируют ставки по кредитам на строительство заводов.
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сибур, полимеры
"Сибур" ожидает рост спроса на полимеры на Дальнем Востоке
"Сибур": спрос на полимеры на Дальнем Востоке может вырасти на 100 тыс тонн
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Потенциал роста спроса на полимеры на Дальнем Востоке на горизонте 2028-2030 года составляет 100 тысяч тонн при текущих 40 тысячах тонн, сообщил в интервью РИА Новости член правления "Сибура" Павел Ляхович.
"Дальний Восток обладает потенциалом роста потребления полимеров порядка 100 тысяч тонн на горизонте 2028-2030 годов. При этом сейчас потребление в регионе - 40 тысяч тонн", - сказал он.
Примерно 20 тысяч тонн потенциального спроса будет приходиться на импортозамещение продукции из полимеров. "Это, что называется, низковесящий фрукт, "возьми и повтори здесь", - отметил Ляхович.
Самый массовый сегмент - ЖКХ, прежде всего, с точки зрения труб. По ним, сказал Ляхович, потенциал составляет 50-60 тысяч тонн. Другой драйвер - упаковка: биг-бэги, пакеты, мешки. Это еще дополнительно 20 тысяч тонн.
По его словам, рост спроса на Дальнем Востоке в 2023 году составил 14% при среднероссийских 9%. "Понятно, что такие цифры дает эффект низкой базы. Но все равно я считаю, что для региона это очень хорошие показатели", - пояснил собеседник агентства.
При этом в рамках реализации программы поддержки переработки полимеров "Инвестиционный форсаж" компания поставила дальневосточным производителям 3 тысячи тонн продукции в 2023 году. Как объяснил Ляхович, в рамках такого форсажа "Сибур" предоставляет переработчикам полимеров специальные условия на поставку сырья, которые в том числе компенсируют ставки по кредитам на строительство заводов.