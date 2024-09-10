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Раскрыто, сколько человек в России получают пособие по безработице
Раскрыто, сколько человек в России получают пособие по безработице - 10.09.2024, ПРАЙМ
Раскрыто, сколько человек в России получают пособие по безработице
Почти 280 тысяч человек в России получают пособие по безработице при ее рекордно низком уровне, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в... | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T08:46+0300
2024-09-10T08:46+0300
2024-09-10T08:46+0300
экономика
безработица в россии
антон котяков
минтруд
пособие по безработице
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СИРИУС, 10 сен - ПРАЙМ. Почти 280 тысяч человек в России получают пособие по безработице при ее рекордно низком уровне, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в интервью РИА Новости. В конце августа Росстат опубликовал данные, согласно которым безработица в стране в июле осталась на историческом минимуме в 2,4% - всего 1,9 миллиона человек старше 15 лет. "У нас сегодня чуть меньше 280 тысяч получателей пособия (по безработице - ред.)", - сказал Котяков. Он объяснил, что в прошлом году были изменены подходы к формированию пособия. Оно было впервые проиндексировано на уровень фактической инфляции в этом году. "То есть 1 февраля пособие по безработице, максимальный размер которого сейчас составляет 13 739 рублей, будет проиндексировано на фактический уровень инфляции за 2024 год", - уточнил министр. Пособие по безработице получают граждане, обратившиеся в центры занятости и вставшие на учет как безработные. Услугами по поиску работы и бесплатному переобучению могут воспользоваться не только официально зарегистрированные безработные, но и работающие граждане. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
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безработица в россии, антон котяков, минтруд, пособие по безработице
Экономика, безработица в России, Антон Котяков, Минтруд, пособие по безработице
Раскрыто, сколько человек в России получают пособие по безработице
Котяков: пособие по безработице в России получают почти 280 тысяч человек
СИРИУС, 10 сен - ПРАЙМ. Почти 280 тысяч человек в России получают пособие по безработице при ее рекордно низком уровне, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в интервью РИА Новости.
В конце августа Росстат опубликовал данные, согласно которым безработица в стране в июле осталась на историческом минимуме в 2,4% - всего 1,9 миллиона человек старше 15 лет.
"У нас сегодня чуть меньше 280 тысяч получателей пособия (по безработице - ред.)", - сказал Котяков.
Безработица в России сохранилась на историческом минимуме
Он объяснил, что в прошлом году были изменены подходы к формированию пособия. Оно было впервые проиндексировано на уровень фактической инфляции в этом году.
"То есть 1 февраля пособие по безработице, максимальный размер которого сейчас составляет 13 739 рублей, будет проиндексировано на фактический уровень инфляции за 2024 год", - уточнил министр.
Пособие по безработице получают граждане, обратившиеся в центры занятости и вставшие на учет как безработные. Услугами по поиску работы и бесплатному переобучению могут воспользоваться не только официально зарегистрированные безработные, но и работающие граждане.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru
в 11.00 мск.