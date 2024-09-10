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ФТС отметила рост профицита торгового баланса России
ФТС отметила рост профицита торгового баланса России - 10.09.2024, ПРАЙМ
ФТС отметила рост профицита торгового баланса России
Положительное сальдо торгового баланса за январь-июль 2024 года составило 87,9 миллиарда долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого... | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T11:31+0300
2024-09-10T11:31+0300
2024-09-10T11:31+0300
экономика
россия
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торговый баланс
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Положительное сальдо торгового баланса за январь-июль 2024 года составило 87,9 миллиарда долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20,2%, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, размещенным на официальном сайте ведомства. По данным ФТС, общий объем экспорта из РФ в январе-июле 2024 года составил 241 миллиарда долларов, а объем импорта – 153,1 миллиарда долларов. Положительное сальдо внешней торговли РФ за этот период составило 87,9 миллиарда долларов, а за тот же период 2023 года - 73,1 миллиарда долларов. Таким образом, сложившийся профицит торгового баланса вырос на 20,2%. Экспорт из РФ в январе-июле увеличился на 0,75% в годовом выражении, а импорт снизился на 8,5%.
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россия, фтс, торговый баланс
Экономика, РОССИЯ, ФТС, торговый баланс
ФТС отметила рост профицита торгового баланса России
ФТС: профицит торгового баланса РФ в январе-июле вырос до $87,9 миллиардов
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Положительное сальдо торгового баланса за январь-июль 2024 года составило 87,9 миллиарда долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20,2%, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, размещенным на официальном сайте ведомства.
По данным ФТС, общий объем экспорта из РФ в январе-июле 2024 года составил 241 миллиарда долларов, а объем импорта – 153,1 миллиарда долларов. Положительное сальдо внешней торговли РФ за этот период составило 87,9 миллиарда долларов, а за тот же период 2023 года - 73,1 миллиарда долларов. Таким образом, сложившийся профицит торгового баланса вырос на 20,2%.
Экспорт из РФ в январе-июле увеличился на 0,75% в годовом выражении, а импорт снизился на 8,5%.