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ФТС отметила рост профицита торгового баланса России

ФТС отметила рост профицита торгового баланса России - 10.09.2024, ПРАЙМ

ФТС отметила рост профицита торгового баланса России

Положительное сальдо торгового баланса за январь-июль 2024 года составило 87,9 миллиарда долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого... | 10.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-10T11:31+0300

2024-09-10T11:31+0300

2024-09-10T11:31+0300

экономика

россия

фтс

торговый баланс

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Положительное сальдо торгового баланса за январь-июль 2024 года составило 87,9 миллиарда долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20,2%, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, размещенным на официальном сайте ведомства. По данным ФТС, общий объем экспорта из РФ в январе-июле 2024 года составил 241 миллиарда долларов, а объем импорта – 153,1 миллиарда долларов. Положительное сальдо внешней торговли РФ за этот период составило 87,9 миллиарда долларов, а за тот же период 2023 года - 73,1 миллиарда долларов. Таким образом, сложившийся профицит торгового баланса вырос на 20,2%. Экспорт из РФ в январе-июле увеличился на 0,75% в годовом выражении, а импорт снизился на 8,5%.

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россия, фтс, торговый баланс