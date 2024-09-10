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Fitch повысило прогноз роста мировой экономики в 2024 году до 2,7 процента
Fitch повысило прогноз роста мировой экономики в 2024 году до 2,7 процента - 10.09.2024, ПРАЙМ
Fitch повысило прогноз роста мировой экономики в 2024 году до 2,7 процента
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз роста мировой экономики в текущем году на 0,1 процентного пункта, до 2,7%, следует из доклада | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T20:51+0300
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экономика
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз роста мировой экономики в текущем году на 0,1 процентного пункта, до 2,7%, следует из доклада Fitch под названием Global Economic Outlook (GEO). "Fitch Ratings ожидает, что рост мировой экономики в 2024 году будет соответствовать исторической тенденции и составит 2,7%, что на 0,1 процентного пункта выше июньского прогноза Global Economic Outlook (GEO) на 2024 год", - говорится в докладе. В частности, агентство пересмотрело прогноз по росту экономики США на 2024 год до 2,5% с 2,1%. Прогнозы по Великобритании, Бразилии и России также были улучшены. Аналитики Fitch cчитают, что несмотря на скорое начало смягчения политики Федеральной резервной системы США, в следующем году ставка будет продолжать оказывать ограничительное влияние на экономику, а ее снижение не окажет значительного влияния на экономический рост. Прогноз роста мирового ВВП на 2025 год был сохранен на уровне 2,5%. Fitch ожидает, что в следующем году экономический рост США замедлится до 1,6% в связи с ослаблением фискального импульса и постепенным снижением потребления по мере снижения среднедушевого дохода семьи. Кроме того, Fitch понизило прогноз экономического роста Китая в 2025 году до 4,5% с 4,8% в текущем году из-за снижения темпов увеличения экспорта, а в еврозоне, напротив, повысило до 1,5% в следующем году с 0,8% в 2024 году.
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fitch ratings, прогноз
Экономика, Fitch Ratings, прогноз
Fitch повысило прогноз роста мировой экономики в 2024 году до 2,7 процента
Fitch повысило прогноз роста мировой экономики в 2024 году до 2,7% с 2,6%
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз роста мировой экономики в текущем году на 0,1 процентного пункта, до 2,7%, следует из доклада Fitch под названием Global Economic Outlook (GEO).
"Fitch Ratings ожидает, что рост мировой экономики в 2024 году будет соответствовать исторической тенденции и составит 2,7%, что на 0,1 процентного пункта выше июньского прогноза Global Economic Outlook (GEO) на 2024 год", - говорится в докладе.
В частности, агентство пересмотрело прогноз по росту экономики США на 2024 год до 2,5% с 2,1%. Прогнозы по Великобритании, Бразилии и России также были улучшены.
Аналитики Fitch cчитают, что несмотря на скорое начало смягчения политики Федеральной резервной системы США, в следующем году ставка будет продолжать оказывать ограничительное влияние на экономику, а ее снижение не окажет значительного влияния на экономический рост.
Прогноз роста мирового ВВП на 2025 год был сохранен на уровне 2,5%. Fitch ожидает, что в следующем году экономический рост США замедлится до 1,6% в связи с ослаблением фискального импульса и постепенным снижением потребления по мере снижения среднедушевого дохода семьи.
Кроме того, Fitch понизило прогноз экономического роста Китая в 2025 году до 4,5% с 4,8% в текущем году из-за снижения темпов увеличения экспорта, а в еврозоне, напротив, повысило до 1,5% в следующем году с 0,8% в 2024 году.
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