https://1prime.ru/20240910/proval-851476829.html
Миссия не выполнена. Мировая торговля поставлена под удар из-за провала США
Миссия не выполнена. Мировая торговля поставлена под удар из-за провала США - 10.09.2024, ПРАЙМ
Миссия не выполнена. Мировая торговля поставлена под удар из-за провала США
ВМС США потерпели наихудшую неудачу за последние полвека: провал операции в Красном море против хуситов будет иметь значительные экономические последствия для... | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T14:08+0300
2024-09-10T14:08+0300
2024-09-10T14:08+0300
хуситы
вмс сша
морские перевозки
красное море
https://cdnn.1prime.ru/img/84259/91/842599164_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_8acff0f63a95418bb94d68314f8650f8.jpg
МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. ВМС США потерпели наихудшую неудачу за последние полвека: провал операции в Красном море против хуситов будет иметь значительные экономические последствия для морской торговли, но еще большие — для будущего самого флота, пишет The Hill.Как отмечается, ВМС США потерпели неудачу, не выполнив задачу по контролю над Суэцким каналом и Красным морем. В итоге контейнерные перевозки по маршруту сократились на 90%, расходы на морские перевозки увеличились.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСтратегическая важность морских путей для мировой экономики и безопасности США была поставлена под сомнение. Появились также сомнения в эффективности и целесообразности текущих расходов на военно-морской флот. Возможно, требуется переоценка стратегии и ресурсов для выполнения задач по контролю над морскими путями, отмечает автор.В США отмечают, что миссия против хуситов не только была необычно длительным, но и ознаменовала первый со времен Второй мировой войны случай, когда американский авианосец подвергался постоянной прямой угрозе со стороны противника. Несмотря на усилия и мастерство, миссия своих целей не достигла, и хуситы продолжают контролировать Красное море.Возможно, военно-морским силам США не хватает ресурсов или опыта, или же администрация президента Джо Байдена считает затраты и риски недостаточными для выполнения миссии, отмечается в публикации.Необходимо признать, что используемые средства ВМС США не подходят для борьбы с хуситами, учитывая высокую стоимость ракет и низкую стоимость вражеских БПЛА, пишет автор, призывая пересмотреть подход к оценке результатов, а не только затрат, как это было во время войны во Вьетнаме.При этом политические лидеры должны быть готовы нести ответственность за отправку плохо оснащенного флота на неопределенные миссии, однако в разворачивающейся сейчас предвыборной борьбе кандидаты не признают отсутствие ресурсов для контроля над морскими путями.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://1prime.ru/20240722/otvet-850340542.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84259/91/842599164_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_53020b640a186fc7f8b79b744610af83.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хуситы, вмс сша, морские перевозки, красное море
хуситы, ВМС США, Морские перевозки, КРАСНОЕ МОРЕ
Миссия не выполнена. Мировая торговля поставлена под удар из-за провала США
The Hill: американские ВМС оказались бесполезными против хуситов
МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ.
ВМС США потерпели наихудшую неудачу за последние полвека: провал операции в Красном море против хуситов будет иметь значительные экономические последствия для морской торговли, но еще большие — для будущего самого флота, пишет The Hill
.
Как отмечается, ВМС США потерпели неудачу, не выполнив задачу по контролю над Суэцким каналом и Красным морем. В итоге контейнерные перевозки по маршруту сократились на 90%, расходы на морские перевозки увеличились.
Стратегическая важность морских путей для мировой экономики и безопасности США была поставлена под сомнение. Появились также сомнения в эффективности и целесообразности текущих расходов на военно-морской флот. Возможно, требуется переоценка стратегии и ресурсов для выполнения задач по контролю над морскими путями, отмечает автор.
Хуситы выразили готовность дать мощный ответ Израилю
В США отмечают, что миссия против хуситов не только была необычно длительным, но и ознаменовала первый со времен Второй мировой войны случай, когда американский авианосец подвергался постоянной прямой угрозе со стороны противника. Несмотря на усилия и мастерство, миссия своих целей не достигла, и хуситы продолжают контролировать Красное море.
Возможно, военно-морским силам США не хватает ресурсов или опыта, или же администрация президента Джо Байдена считает затраты и риски недостаточными для выполнения миссии, отмечается в публикации.
Необходимо признать, что используемые средства ВМС США не подходят для борьбы с хуситами, учитывая высокую стоимость ракет и низкую стоимость вражеских БПЛА, пишет автор, призывая пересмотреть подход к оценке результатов, а не только затрат, как это было во время войны во Вьетнаме.
При этом политические лидеры должны быть готовы нести ответственность за отправку плохо оснащенного флота на неопределенные миссии, однако в разворачивающейся сейчас предвыборной борьбе кандидаты не признают отсутствие ресурсов для контроля над морскими путями.