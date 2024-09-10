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Миссия не выполнена. Мировая торговля поставлена под удар из-за провала США - 10.09.2024, ПРАЙМ
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Миссия не выполнена. Мировая торговля поставлена под удар из-за провала США
Миссия не выполнена. Мировая торговля поставлена под удар из-за провала США - 10.09.2024, ПРАЙМ
Миссия не выполнена. Мировая торговля поставлена под удар из-за провала США
ВМС США потерпели наихудшую неудачу за последние полвека: провал операции в Красном море против хуситов будет иметь значительные экономические последствия для... | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T14:08+0300
2024-09-10T14:08+0300
хуситы
вмс сша
морские перевозки
красное море
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МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. ВМС США потерпели наихудшую неудачу за последние полвека: провал операции в Красном море против хуситов будет иметь значительные экономические последствия для морской торговли, но еще большие — для будущего самого флота, пишет The Hill.Как отмечается, ВМС США потерпели неудачу, не выполнив задачу по контролю над Суэцким каналом и Красным морем. В итоге контейнерные перевозки по маршруту сократились на 90%, расходы на морские перевозки увеличились.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСтратегическая важность морских путей для мировой экономики и безопасности США была поставлена под сомнение. Появились также сомнения в эффективности и целесообразности текущих расходов на военно-морской флот. Возможно, требуется переоценка стратегии и ресурсов для выполнения задач по контролю над морскими путями, отмечает автор.В США отмечают, что миссия против хуситов не только была необычно длительным, но и ознаменовала первый со времен Второй мировой войны случай, когда американский авианосец подвергался постоянной прямой угрозе со стороны противника. Несмотря на усилия и мастерство, миссия своих целей не достигла, и хуситы продолжают контролировать Красное море.Возможно, военно-морским силам США не хватает ресурсов или опыта, или же администрация президента Джо Байдена считает затраты и риски недостаточными для выполнения миссии, отмечается в публикации.Необходимо признать, что используемые средства ВМС США не подходят для борьбы с хуситами, учитывая высокую стоимость ракет и низкую стоимость вражеских БПЛА, пишет автор, призывая пересмотреть подход к оценке результатов, а не только затрат, как это было во время войны во Вьетнаме.При этом политические лидеры должны быть готовы нести ответственность за отправку плохо оснащенного флота на неопределенные миссии, однако в разворачивающейся сейчас предвыборной борьбе кандидаты не признают отсутствие ресурсов для контроля над морскими путями.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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хуситы, вмс сша, морские перевозки, красное море
хуситы, ВМС США, Морские перевозки, КРАСНОЕ МОРЕ
14:08 10.09.2024
 
Миссия не выполнена. Мировая торговля поставлена под удар из-за провала США

The Hill: американские ВМС оказались бесполезными против хуситов

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГрузовое судно
Грузовое судно - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. ВМС США потерпели наихудшую неудачу за последние полвека: провал операции в Красном море против хуситов будет иметь значительные экономические последствия для морской торговли, но еще большие — для будущего самого флота, пишет The Hill.
Как отмечается, ВМС США потерпели неудачу, не выполнив задачу по контролю над Суэцким каналом и Красным морем. В итоге контейнерные перевозки по маршруту сократились на 90%, расходы на морские перевозки увеличились.
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Стратегическая важность морских путей для мировой экономики и безопасности США была поставлена под сомнение. Появились также сомнения в эффективности и целесообразности текущих расходов на военно-морской флот. Возможно, требуется переоценка стратегии и ресурсов для выполнения задач по контролю над морскими путями, отмечает автор.
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В США отмечают, что миссия против хуситов не только была необычно длительным, но и ознаменовала первый со времен Второй мировой войны случай, когда американский авианосец подвергался постоянной прямой угрозе со стороны противника. Несмотря на усилия и мастерство, миссия своих целей не достигла, и хуситы продолжают контролировать Красное море.
Возможно, военно-морским силам США не хватает ресурсов или опыта, или же администрация президента Джо Байдена считает затраты и риски недостаточными для выполнения миссии, отмечается в публикации.
Необходимо признать, что используемые средства ВМС США не подходят для борьбы с хуситами, учитывая высокую стоимость ракет и низкую стоимость вражеских БПЛА, пишет автор, призывая пересмотреть подход к оценке результатов, а не только затрат, как это было во время войны во Вьетнаме.
При этом политические лидеры должны быть готовы нести ответственность за отправку плохо оснащенного флота на неопределенные миссии, однако в разворачивающейся сейчас предвыборной борьбе кандидаты не признают отсутствие ресурсов для контроля над морскими путями.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
хуситыВМС СШАМорские перевозкиКРАСНОЕ МОРЕ
 
 
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