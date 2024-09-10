https://1prime.ru/20240910/putin-851480489.html

Россия продолжит укреплять ВМФ и все виды войск, заявил Путин

Россия продолжит укреплять ВМФ и все виды войск, заявил Путин - 10.09.2024, ПРАЙМ

Россия продолжит укреплять ВМФ и все виды войск, заявил Путин

Россия продолжит заниматься укреплением своего военно-морского флота и всех других видов войск, а также наращивать их возможности. Об этом заявил в ходе... | 10.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-10T16:03+0300

2024-09-10T16:03+0300

2024-09-10T16:03+0300

вооружения

россия

вмф россии

владимир путин

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Россия продолжит заниматься укреплением своего военно-морского флота и всех других видов войск, а также наращивать их возможности. Об этом заявил в ходе командно-штабных учений "Океан-2024" президент РФ Владимир Путин. "Мы продолжим укреплять наш военно-морской флот, включая его стратегическую ядерную составляющую, будем системно и всесторонне развивать все виды и рода войск, наращивать ударные возможности, совершенствовать подготовку корабельных экипажей, береговых и авиационных частей с учетом реального боевого опыта, делать все необходимое для надежной защиты России и наших граждан", — сказал он.Глава государств отметил, что впервые за несколько десятилетий страна проводит такие масштабные учения на море.По его словам, в ходе учений будут отработаны самые сложные, приближение к боевым задачи, вопросы комплексного применения высокоточного оружия и других современных и перспективных образцов вооружений.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, вмф россии, владимир путин