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Россия продолжит укреплять ВМФ и все виды войск, заявил Путин - 10.09.2024, ПРАЙМ
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Россия продолжит укреплять ВМФ и все виды войск, заявил Путин
Россия продолжит укреплять ВМФ и все виды войск, заявил Путин - 10.09.2024, ПРАЙМ
Россия продолжит укреплять ВМФ и все виды войск, заявил Путин
Россия продолжит заниматься укреплением своего военно-морского флота и всех других видов войск, а также наращивать их возможности. Об этом заявил в ходе... | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T16:03+0300
2024-09-10T16:03+0300
вооружения
россия
вмф россии
владимир путин
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Россия продолжит заниматься укреплением своего военно-морского флота и всех других видов войск, а также наращивать их возможности. Об этом заявил в ходе командно-штабных учений "Океан-2024" президент РФ Владимир Путин. "Мы продолжим укреплять наш военно-морской флот, включая его стратегическую ядерную составляющую, будем системно и всесторонне развивать все виды и рода войск, наращивать ударные возможности, совершенствовать подготовку корабельных экипажей, береговых и авиационных частей с учетом реального боевого опыта, делать все необходимое для надежной защиты России и наших граждан", — сказал он.Глава государств отметил, что впервые за несколько десятилетий страна проводит такие масштабные учения на море.По его словам, в ходе учений будут отработаны самые сложные, приближение к боевым задачи, вопросы комплексного применения высокоточного оружия и других современных и перспективных образцов вооружений.
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россия, вмф россии, владимир путин
Вооружения, РОССИЯ, ВМФ России, Владимир Путин
16:03 10.09.2024
 
Россия продолжит укреплять ВМФ и все виды войск, заявил Путин

Путин: Россия будет укреплять ВМФ и все виды войск, наращивать их возможности

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Тыву
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Тыву - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Россия продолжит заниматься укреплением своего военно-морского флота и всех других видов войск, а также наращивать их возможности. Об этом заявил в ходе командно-штабных учений "Океан-2024" президент РФ Владимир Путин.
"Мы продолжим укреплять наш военно-морской флот, включая его стратегическую ядерную составляющую, будем системно и всесторонне развивать все виды и рода войск, наращивать ударные возможности, совершенствовать подготовку корабельных экипажей, береговых и авиационных частей с учетом реального боевого опыта, делать все необходимое для надежной защиты России и наших граждан", — сказал он.
Глава государств отметил, что впервые за несколько десятилетий страна проводит такие масштабные учения на море.
По его словам, в ходе учений будут отработаны самые сложные, приближение к боевым задачи, вопросы комплексного применения высокоточного оружия и других современных и перспективных образцов вооружений.
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