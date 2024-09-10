https://1prime.ru/20240910/putin-851480489.html
Россия продолжит укреплять ВМФ и все виды войск, заявил Путин
Россия продолжит укреплять ВМФ и все виды войск, заявил Путин - 10.09.2024, ПРАЙМ
Россия продолжит укреплять ВМФ и все виды войск, заявил Путин
Россия продолжит заниматься укреплением своего военно-морского флота и всех других видов войск, а также наращивать их возможности. Об этом заявил в ходе... | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T16:03+0300
2024-09-10T16:03+0300
2024-09-10T16:03+0300
вооружения
россия
вмф россии
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/02/851266255_0:0:1578:889_1920x0_80_0_0_e44754e1fc003a6c2df0ea287ac8e2d8.jpg
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Россия продолжит заниматься укреплением своего военно-морского флота и всех других видов войск, а также наращивать их возможности. Об этом заявил в ходе командно-штабных учений "Океан-2024" президент РФ Владимир Путин. "Мы продолжим укреплять наш военно-морской флот, включая его стратегическую ядерную составляющую, будем системно и всесторонне развивать все виды и рода войск, наращивать ударные возможности, совершенствовать подготовку корабельных экипажей, береговых и авиационных частей с учетом реального боевого опыта, делать все необходимое для надежной защиты России и наших граждан", — сказал он.Глава государств отметил, что впервые за несколько десятилетий страна проводит такие масштабные учения на море.По его словам, в ходе учений будут отработаны самые сложные, приближение к боевым задачи, вопросы комплексного применения высокоточного оружия и других современных и перспективных образцов вооружений.
https://1prime.ru/20240908/vybory-851417331.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/02/851266255_127:0:1578:1088_1920x0_80_0_0_97e76779721063a21cb696386a5677e2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вмф россии, владимир путин
Вооружения, РОССИЯ, ВМФ России, Владимир Путин
Россия продолжит укреплять ВМФ и все виды войск, заявил Путин
Путин: Россия будет укреплять ВМФ и все виды войск, наращивать их возможности
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Россия продолжит заниматься укреплением своего военно-морского флота и всех других видов войск, а также наращивать их возможности. Об этом заявил в ходе командно-штабных учений "Океан-2024" президент РФ Владимир Путин.
"Мы продолжим укреплять наш военно-морской флот, включая его стратегическую ядерную составляющую, будем системно и всесторонне развивать все виды и рода войск, наращивать ударные возможности, совершенствовать подготовку корабельных экипажей, береговых и авиационных частей с учетом реального боевого опыта, делать все необходимое для надежной защиты России и наших граждан", — сказал он.
Глава государств отметил, что впервые за несколько десятилетий страна проводит такие масштабные учения на море.
По его словам, в ходе учений будут отработаны самые сложные, приближение к боевым задачи, вопросы комплексного применения высокоточного оружия и других современных и перспективных образцов вооружений.
"Он не воспринимает нас всерьез". Офицера США задело заявление Путина