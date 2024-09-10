https://1prime.ru/20240910/putin-851481538.html

Любой ценой: Путин рассказал о попытках США сохранить доминирование в мире

Любой ценой: Путин рассказал о попытках США сохранить доминирование в мире - 10.09.2024, ПРАЙМ

Любой ценой: Путин рассказал о попытках США сохранить доминирование в мире

США стремятся сохранить свое господство в мире и используют Украину для нанесения стратегического поражения России, заявил глава госудасртва Владимир Путин. | 10.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-10T16:15+0300

2024-09-10T16:15+0300

2024-09-10T16:15+0300

россия

сша

владимир путин

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. США стремятся сохранить свое господство в мире и используют Украину для нанесения стратегического поражения России, заявил глава госудасртва Владимир Путин."Мы видим, что Соединенные Штаты Америки пытаются любой ценой сохранить свое глобальное военно-политическое доминирование. С этой целью, используя Украину, стремятся нанести стратегическое поражение нашей стране", - отметил президентюПо словам Путина, Вашингтон пытается всячески достичь военного преимущества и спровоцировать гонку вооружений. Президент также указал на планы США разместить ракеты средней и меньшей дальности, включая Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), и заявил, что США и их союзники рассматривают территории островов в западной части Тихого океана и некоторых стран АТР для размещения этих ракет.Путин также отметил, что вооруженные силы США уже проводят тренировки по переброске и развертыванию ракетных комплексов в АТР. Российский лидер выразил опасения относительно агрессивных действий США и их влияния на архитектуру безопасности и баланс сил в регионе.Глава государства по видеосвязи присоединился к наблюдению за активной фазой стратегических командно-штабных учениях "Океан-2024".

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россия, сша, владимир путин