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Путин рассчитывает, что лидер Вьетнама примет участие в саммите БРИКС - 10.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240910/putin-851486213.html
Путин рассчитывает, что лидер Вьетнама примет участие в саммите БРИКС
Путин рассчитывает, что лидер Вьетнама примет участие в саммите БРИКС - 10.09.2024, ПРАЙМ
Путин рассчитывает, что лидер Вьетнама примет участие в саммите БРИКС
Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что президент Вьетнама То Лам воспользуется приглашением и будет участвовать в саммите БРИКС, который состоится в... | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T18:21+0300
2024-09-10T18:51+0300
экономика
россия
владимир путин
вьетнам
брикс
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что президент Вьетнама То Лам воспользуется приглашением и будет участвовать в саммите БРИКС, который состоится в Казани 22-24 октября, в формате "аутрич". В ходе беседы с председателем нацсобрания Вьетнама Чан Тхань Маном в Москве Путин попросил передать самые наилучшие пожелания президенту То Ламу и выразил надежду, что он сможет воспользоваться переданным приглашением принять участие в мероприятиях БРИКС в формате "аутрич".Путин выразил уверенность в том, что результаты его государственного визита 19-20 июня во Вьетнам пойдут на пользу развитию межгосударственных связей. В ходе визита стороны приняли совместное заявление и подписали различные документы о сотрудничестве.Президент РФ также поблагодарил вьетнамскую сторону за теплый прием в июне и отметил, что так принимают настоящие друзья.Кроме того, Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями тайфуна, который обрушился на Вьетнам.
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россия, владимир путин, вьетнам, брикс
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, ВЬЕТНАМ, БРИКС
18:21 10.09.2024 (обновлено: 18:51 10.09.2024)
 
Путин рассчитывает, что лидер Вьетнама примет участие в саммите БРИКС

Путин ждет, что лидер Вьетнама примет участие в саммите БРИКС в формате "аутрич"

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин в режиме телемоста принял участие в начале активной фазы стратегического командно-штабного учения "Океан-2024"
Президент Владимир Путин в режиме телемоста принял участие в начале активной фазы стратегического командно-штабного учения Океан-2024
© POOL
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что президент Вьетнама То Лам воспользуется приглашением и будет участвовать в саммите БРИКС, который состоится в Казани 22-24 октября, в формате "аутрич".
В ходе беседы с председателем нацсобрания Вьетнама Чан Тхань Маном в Москве Путин попросил передать самые наилучшие пожелания президенту То Ламу и выразил надежду, что он сможет воспользоваться переданным приглашением принять участие в мероприятиях БРИКС в формате "аутрич".
Путин выразил уверенность в том, что результаты его государственного визита 19-20 июня во Вьетнам пойдут на пользу развитию межгосударственных связей. В ходе визита стороны приняли совместное заявление и подписали различные документы о сотрудничестве.
Президент РФ также поблагодарил вьетнамскую сторону за теплый прием в июне и отметил, что так принимают настоящие друзья.
Кроме того, Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями тайфуна, который обрушился на Вьетнам.
Президент Владимир Путин в режиме телемоста принял участие в начале активной фазы стратегического командно-штабного учения Океан-2024
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ЭкономикаРОССИЯВладимир ПутинВЬЕТНАМБРИКС
 
 
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