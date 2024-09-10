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Путин рассчитывает, что лидер Вьетнама примет участие в саммите БРИКС

Путин рассчитывает, что лидер Вьетнама примет участие в саммите БРИКС - 10.09.2024, ПРАЙМ

Путин рассчитывает, что лидер Вьетнама примет участие в саммите БРИКС

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что президент Вьетнама То Лам воспользуется приглашением и будет участвовать в саммите БРИКС, который состоится в... | 10.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-10T18:21+0300

2024-09-10T18:21+0300

2024-09-10T18:51+0300

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что президент Вьетнама То Лам воспользуется приглашением и будет участвовать в саммите БРИКС, который состоится в Казани 22-24 октября, в формате "аутрич". В ходе беседы с председателем нацсобрания Вьетнама Чан Тхань Маном в Москве Путин попросил передать самые наилучшие пожелания президенту То Ламу и выразил надежду, что он сможет воспользоваться переданным приглашением принять участие в мероприятиях БРИКС в формате "аутрич".Путин выразил уверенность в том, что результаты его государственного визита 19-20 июня во Вьетнам пойдут на пользу развитию межгосударственных связей. В ходе визита стороны приняли совместное заявление и подписали различные документы о сотрудничестве.Президент РФ также поблагодарил вьетнамскую сторону за теплый прием в июне и отметил, что так принимают настоящие друзья.Кроме того, Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями тайфуна, который обрушился на Вьетнам.

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россия, владимир путин, вьетнам, брикс