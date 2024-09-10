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"Росгеология" не сможет погасить облигации на шесть миллиардов рублей
"Росгеология" не сможет погасить облигации на шесть миллиардов рублей - 10.09.2024, ПРАЙМ
"Росгеология" не сможет погасить облигации на шесть миллиардов рублей
"Росгеология" не имеет средств для погашения выпуска облигаций объемом 6 миллиардов рублей, говорится в сообщении этой государственной компании. | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T15:10+0300
2024-09-10T15:10+0300
2024-09-10T15:36+0300
экономика
росгеология
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. "Росгеология" не имеет средств для погашения выпуска облигаций объемом 6 миллиардов рублей, говорится в сообщении этой государственной компании.Срок погашения облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов, наступает 26 сентября. Выпуск объемом 6 миллиардов рублей компания разместила в сентябре 2021 года."На текущий момент у эмитента отсутствуют денежные средства и иные источники для погашения облигаций. Эмитент принимает меры по поиску источников погашения облигаций, в том числе за счет средств государственной поддержки", - сообщила компания."Одновременно с этим эмитент планирует начать переговоры с держателями облигаций о внесении изменений в условия решения о выпуске облигаций в части продления срока погашения. В связи с тем, что совет директоров эмитента в настоящее время не сформирован, учитывая сроки проведения корпоративных мероприятий, принятие решения советом директоров эмитента о внесении изменений в решение о выпуске облигаций ожидается после наступления даты выплаты по облигациям", - указывается в сообщении."Росгеология" - многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр. 100% капитала компании находится в собственности государства.
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росгеология
"Росгеология" не сможет погасить облигации на шесть миллиардов рублей
"Росгеология" не имеет средств для погашения облигаций на 6 миллиардов рублей
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. "Росгеология" не имеет средств для погашения выпуска облигаций объемом 6 миллиардов рублей, говорится в сообщении этой государственной компании.
Срок погашения облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов, наступает 26 сентября. Выпуск объемом 6 миллиардов рублей компания разместила в сентябре 2021 года.
"На текущий момент у эмитента отсутствуют денежные средства и иные источники для погашения облигаций. Эмитент принимает меры по поиску источников погашения облигаций, в том числе за счет средств государственной поддержки", - сообщила компания.
"Одновременно с этим эмитент планирует начать переговоры с держателями облигаций о внесении изменений в условия решения о выпуске облигаций в части продления срока погашения. В связи с тем, что совет директоров эмитента в настоящее время не сформирован, учитывая сроки проведения корпоративных мероприятий, принятие решения советом директоров эмитента о внесении изменений в решение о выпуске облигаций ожидается после наступления даты выплаты по облигациям", - указывается в сообщении.
"Росгеология" - многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр. 100% капитала компании находится в собственности государства.