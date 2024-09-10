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Активы компании Roshen в России останутся под арестом, сообщили СМИ
Активы компании Roshen в России останутся под арестом, сообщили СМИ - 10.09.2024, ПРАЙМ
Активы компании Roshen в России останутся под арестом, сообщили СМИ
Имущество фабрики бывшего президента Украины Петра Порошенко в России останется под арестом до 13 декабря, следует из материалов дела, с которыми ознакомилось... | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T21:24+0300
2024-09-10T21:24+0300
2024-09-10T21:24+0300
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Имущество фабрики бывшего президента Украины Петра Порошенко в России останется под арестом до 13 декабря, следует из материалов дела, с которыми ознакомилось РИА Новости. Уголовное дело по факту мошеннического хищения 180 миллионов рублей от незаконного возмещения из бюджета налога на добавленную стоимость расследуется в отношении неустановленных лиц с 2015 года. Речь идет о конфетном цехе, цехе пастиломармеладных изделий, цехе по производству кондитерских изделий и земельных участках кондитерской фабрики в Липецке. Ранее арестованная недвижимость оценивалась в 2 миллиарда рублей. Украинская корпорация Roshen - один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий. Решение остановить свою кондитерскую фабрику в Липецке c апреля 2017 года корпорация "Рошен" приняла по политико-экономическим причинам. Производство было законсервировано. Активы, оставшиеся в Липецке, корпорация оценивала в 200 миллионов долларов. В июле этого года директор ФССП РФ Дмитрий Аристов сообщал РИА Новости, что судебные приставы передали в доход России акции кондитерской фабрики.
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россия, бизнес, активы, roshen
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, активы, Roshen
Активы компании Roshen в России останутся под арестом, сообщили СМИ
РИА Новости: активы фирмы Roshen в РФ останутся под арестом до середины декабря
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Имущество фабрики бывшего президента Украины Петра Порошенко в России останется под арестом до 13 декабря, следует из материалов дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Уголовное дело по факту мошеннического хищения 180 миллионов рублей от незаконного возмещения из бюджета налога на добавленную стоимость расследуется в отношении неустановленных лиц с 2015 года.
Речь идет о конфетном цехе, цехе пастиломармеладных изделий, цехе по производству кондитерских изделий и земельных участках кондитерской фабрики в Липецке.
Ранее арестованная недвижимость оценивалась в 2 миллиарда рублей.
Украинская корпорация Roshen - один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий. Решение остановить свою кондитерскую фабрику в Липецке c апреля 2017 года корпорация "Рошен" приняла по политико-экономическим причинам. Производство было законсервировано. Активы, оставшиеся в Липецке, корпорация оценивала в 200 миллионов долларов.
В июле этого года директор ФССП РФ Дмитрий Аристов сообщал РИА Новости, что судебные приставы передали в доход России акции кондитерской фабрики.
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