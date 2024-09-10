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"Антикризисная мера". Рубль ожидает "золотая лихорадка" - 10.09.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240910/rubl-851468474.html
"Антикризисная мера". Рубль ожидает "золотая лихорадка"
"Антикризисная мера". Рубль ожидает "золотая лихорадка" - 10.09.2024, ПРАЙМ
"Антикризисная мера". Рубль ожидает "золотая лихорадка"
Средства на пополнение Фонда национального благосостояния будут увеличены в семь раз в сентябре-октябре. В рамках бюджетного правила Минфин потратит 172,9... | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T09:14+0300
2024-09-10T09:14+0300
экономика
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Средства на пополнение Фонда национального благосостояния будут увеличены в семь раз в сентябре-октябре. В рамках бюджетного правила Минфин потратит 172,9 миллиарда рублей на покупку золота и валюты, говорится в материале агентства РИА Новости.Согласно изданию, чтобы уменьшить влияние колебаний цен на нефть на доходы страны, власти используют бюджетное правило. В 2022-м году, когда волатильность на рынке усилилась, цену отсечения отвязали от Urals, временно приостановив покупку активов. Государство также решило отказаться от недружественных валют и выделить до 60% портфеля на юани и до 40% на золото."Шаг был вынужденный: возможности хранить средства в чем-то, кроме юаней и золота, у государства сильно ограничены", - рассказал в беседе с изданием экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.Опрошенные изданием эксперты отмечают, что накопление золотовалютных резервов считается эффективной антикризисной мерой. Вкладывание денег в золото считается более безопасным в текущей ситуации, чем в валюту дружественных стран. Приобретение золота также помогает укрепить рубль, однако для стабилизации курса необходимо соблюдать определенную "вилку", которая обуславливает закупку валюты.Тем не менее, по мнению Лободы, в сентябре ожидается вероятное ослабление рубля до 93 за доллар, 103 за евро и 13,1 за юань, заключили в агентстве.
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россия, рубль, золото
Экономика, РОССИЯ, рубль, золото
09:14 10.09.2024
 
"Антикризисная мера". Рубль ожидает "золотая лихорадка"

Экономист Лобода: закупки валюты могут привести к ослаблению рубля

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Средства на пополнение Фонда национального благосостояния будут увеличены в семь раз в сентябре-октябре. В рамках бюджетного правила Минфин потратит 172,9 миллиарда рублей на покупку золота и валюты, говорится в материале агентства РИА Новости.
Согласно изданию, чтобы уменьшить влияние колебаний цен на нефть на доходы страны, власти используют бюджетное правило. В 2022-м году, когда волатильность на рынке усилилась, цену отсечения отвязали от Urals, временно приостановив покупку активов. Государство также решило отказаться от недружественных валют и выделить до 60% портфеля на юани и до 40% на золото.
"Шаг был вынужденный: возможности хранить средства в чем-то, кроме юаней и золота, у государства сильно ограничены", - рассказал в беседе с изданием экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.
Опрошенные изданием эксперты отмечают, что накопление золотовалютных резервов считается эффективной антикризисной мерой. Вкладывание денег в золото считается более безопасным в текущей ситуации, чем в валюту дружественных стран. Приобретение золота также помогает укрепить рубль, однако для стабилизации курса необходимо соблюдать определенную "вилку", которая обуславливает закупку валюты.
Тем не менее, по мнению Лободы, в сентябре ожидается вероятное ослабление рубля до 93 за доллар, 103 за евро и 13,1 за юань, заключили в агентстве.
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