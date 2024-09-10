https://1prime.ru/20240910/rubl-851468474.html

"Антикризисная мера". Рубль ожидает "золотая лихорадка"

"Антикризисная мера". Рубль ожидает "золотая лихорадка" - 10.09.2024, ПРАЙМ

"Антикризисная мера". Рубль ожидает "золотая лихорадка"

Средства на пополнение Фонда национального благосостояния будут увеличены в семь раз в сентябре-октябре. В рамках бюджетного правила Минфин потратит 172,9... | 10.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-10T09:14+0300

2024-09-10T09:14+0300

2024-09-10T09:14+0300

экономика

россия

рубль

золото

https://cdnn.1prime.ru/img/84095/18/840951857_0:155:2872:1771_1920x0_80_0_0_50af7729489bd3c6d29a46ae57d4015a.jpg

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Средства на пополнение Фонда национального благосостояния будут увеличены в семь раз в сентябре-октябре. В рамках бюджетного правила Минфин потратит 172,9 миллиарда рублей на покупку золота и валюты, говорится в материале агентства РИА Новости.Согласно изданию, чтобы уменьшить влияние колебаний цен на нефть на доходы страны, власти используют бюджетное правило. В 2022-м году, когда волатильность на рынке усилилась, цену отсечения отвязали от Urals, временно приостановив покупку активов. Государство также решило отказаться от недружественных валют и выделить до 60% портфеля на юани и до 40% на золото."Шаг был вынужденный: возможности хранить средства в чем-то, кроме юаней и золота, у государства сильно ограничены", - рассказал в беседе с изданием экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.Опрошенные изданием эксперты отмечают, что накопление золотовалютных резервов считается эффективной антикризисной мерой. Вкладывание денег в золото считается более безопасным в текущей ситуации, чем в валюту дружественных стран. Приобретение золота также помогает укрепить рубль, однако для стабилизации курса необходимо соблюдать определенную "вилку", которая обуславливает закупку валюты.Тем не менее, по мнению Лободы, в сентябре ожидается вероятное ослабление рубля до 93 за доллар, 103 за евро и 13,1 за юань, заключили в агентстве.

https://1prime.ru/20240906/zoloto-851394059.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рубль, золото