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Приток приложений от иностранных разработчиков в Rustore вырос в 4 раза

Приток приложений от иностранных разработчиков в Rustore вырос в 4 раза - 10.09.2024, ПРАЙМ

Приток приложений от иностранных разработчиков в Rustore вырос в 4 раза

Приток приложений от иностранных разработчиков в российский магазин приложений Rustore вырос в четыре раза за год - они загружают более 400 новых приложений... | 10.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-10T14:40+0300

2024-09-10T14:40+0300

2024-09-10T14:40+0300

rustore

разработчики

иностранные разработчики

китай

снг

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КАЗАНЬ, 10 сен - ПРАЙМ. Приток приложений от иностранных разработчиков в российский магазин приложений Rustore вырос в четыре раза за год - они загружают более 400 новых приложений каждый месяц, рассказал руководитель RuStore Дмитрий Панкрушев на площадке Kazan Digital Week. "Запрос иностранных разработчиков на публикацию приложений в RuStore в 2024 году, по сравнению с прошлым годом, вырос в 4 раза. Ежемесячно паблишеры загружают более 400 новых приложений", - сказал Панкрушев. Большая часть разработчиков - представители Китая и стран СНГ. Также в магазине есть первые приложения из Японии, Южной Кореи и Марокко. Он отметил, что наполнение каталога иностранными разработками является важным вектором развития компании, поэтому Rustore улучшает процесс публикации для зарубежных студий. "Например, мы сократили время онбординга (адаптации - ред.) нерезидентов в два раза, упростив процесс регистрации. Также модерация приложений занимает до 30 минут", - сказал руководитель.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

rustore, разработчики, иностранные разработчики, китай, снг