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Приток приложений от иностранных разработчиков в Rustore вырос в 4 раза - 10.09.2024, ПРАЙМ
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Приток приложений от иностранных разработчиков в Rustore вырос в 4 раза
Приток приложений от иностранных разработчиков в Rustore вырос в 4 раза - 10.09.2024, ПРАЙМ
Приток приложений от иностранных разработчиков в Rustore вырос в 4 раза
Приток приложений от иностранных разработчиков в российский магазин приложений Rustore вырос в четыре раза за год - они загружают более 400 новых приложений... | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T14:40+0300
2024-09-10T14:40+0300
rustore
разработчики
иностранные разработчики
китай
снг
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КАЗАНЬ, 10 сен - ПРАЙМ. Приток приложений от иностранных разработчиков в российский магазин приложений Rustore вырос в четыре раза за год - они загружают более 400 новых приложений каждый месяц, рассказал руководитель RuStore Дмитрий Панкрушев на площадке Kazan Digital Week. "Запрос иностранных разработчиков на публикацию приложений в RuStore в 2024 году, по сравнению с прошлым годом, вырос в 4 раза. Ежемесячно паблишеры загружают более 400 новых приложений", - сказал Панкрушев. Большая часть разработчиков - представители Китая и стран СНГ. Также в магазине есть первые приложения из Японии, Южной Кореи и Марокко. Он отметил, что наполнение каталога иностранными разработками является важным вектором развития компании, поэтому Rustore улучшает процесс публикации для зарубежных студий. "Например, мы сократили время онбординга (адаптации - ред.) нерезидентов в два раза, упростив процесс регистрации. Также модерация приложений занимает до 30 минут", - сказал руководитель.
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rustore, разработчики, иностранные разработчики, китай, снг
RuStore, разработчики, иностранные разработчики, КИТАЙ, СНГ
14:40 10.09.2024
 
Приток приложений от иностранных разработчиков в Rustore вырос в 4 раза

Приток приложений от иностранных разработчиков в Rustore вырос в 4 раза за год

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкRuStore
RuStore - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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КАЗАНЬ, 10 сен - ПРАЙМ. Приток приложений от иностранных разработчиков в российский магазин приложений Rustore вырос в четыре раза за год - они загружают более 400 новых приложений каждый месяц, рассказал руководитель RuStore Дмитрий Панкрушев на площадке Kazan Digital Week.
"Запрос иностранных разработчиков на публикацию приложений в RuStore в 2024 году, по сравнению с прошлым годом, вырос в 4 раза. Ежемесячно паблишеры загружают более 400 новых приложений", - сказал Панкрушев.
Большая часть разработчиков - представители Китая и стран СНГ. Также в магазине есть первые приложения из Японии, Южной Кореи и Марокко.
Он отметил, что наполнение каталога иностранными разработками является важным вектором развития компании, поэтому Rustore улучшает процесс публикации для зарубежных студий.
"Например, мы сократили время онбординга (адаптации - ред.) нерезидентов в два раза, упростив процесс регистрации. Также модерация приложений занимает до 30 минут", - сказал руководитель.
 
RuStoreразработчикииностранные разработчикиКИТАЙСНГ
 
 
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