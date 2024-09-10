Бодрый старт в начале недели

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Покупатели возвращаются на рынок. Индекс МосБиржи в понедельник повысился на 3,04% до 2703,17 п., индекс РТС – на 2,4% до 942,14 п. На рынке ОФЗ тоже позитивная динамика, индекс RGBI прибавил 0,19%, показав рост по итогам четвертой торговой сессии подряд. Оптимистичным настроениям способствовала переоценка участниками рынка ожиданий перед заседанием Банка России, которое пройдет в пятницу на этой неделе.Котировки Brent колеблются около $71,5 за баррель. Поддержку ценам на нефть оказывают опасения перед потенциальным ураганом в районе американского побережья Мексиканского залива. В этой области сосредоточено 60% нефтеперерабатывающих мощностей США. С другой стороны, крупные инвестиционные банки, такие как Morgan Stanley, пересмотрели в сторону понижения прогнозы по нефть, до $75 за баррель на IV квартал 2024 года с $80 за баррель ранее по ценам на Brent. Сегодня будет опубликован ежемесячный отчет ОПЕК, а также краткосрочный прогноз по энергетическим ресурсам от Управления энергетической информации США (Energy Information Administration, EIA), которые могут определить дальнейшее направление нефтяных котировок.Акционеры компании Русагро не поддержали идею редомициляции бизнеса в Россию. Тем не менее статус экономически значимой организации (ЭЗО) предоставляет возможность российским бенефициарам при помощи суда получить прямое владение акциями и долями компаний, исключив из цепочки иностранные холдинговые структуры, либо передать свои права на них третьим лицам. Поэтому переезд в Россию в конечном счете состоится."АЛРОСА" прогнозирует восстановление спроса на рынке алмазов в 2024 году. За первые месяцы текущего года индекс IDEX, отражающий стоимость бриллиантов, снизился на 11,2%. Спад связан с сокращением спроса, а также с растущей популярностью синтетических алмазов, которые начинают занимать свою нишу на рынке. Главный конкурент АЛРОСЫ, компания De Beers, в I квартале 2024 года сократила добычу алмазов на 19% до 13,3 млн карат, а общая выручка снизилась на 21,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года.Sofline объявила о продаже более 9% своих акций крупному институциональному инвестору. Согласно данным РБК, покупателем акций стала структура Газпромбанка, а сумма сделки могла составить примерно 4,5 млрд руб.
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Покупатели возвращаются на рынок. Индекс МосБиржи в понедельник повысился на 3,04% до 2703,17 п., индекс РТС – на 2,4% до 942,14 п. На рынке ОФЗ тоже позитивная динамика, индекс RGBI прибавил 0,19%, показав рост по итогам четвертой торговой сессии подряд. Оптимистичным настроениям способствовала переоценка участниками рынка ожиданий перед заседанием Банка России, которое пройдет в пятницу на этой неделе.
Котировки Brent колеблются около $71,5 за баррель. Поддержку ценам на нефть оказывают опасения перед потенциальным ураганом в районе американского побережья Мексиканского залива. В этой области сосредоточено 60% нефтеперерабатывающих мощностей США. С другой стороны, крупные инвестиционные банки, такие как Morgan Stanley, пересмотрели в сторону понижения прогнозы по нефть, до $75 за баррель на IV квартал 2024 года с $80 за баррель ранее по ценам на Brent. Сегодня будет опубликован ежемесячный отчет ОПЕК, а также краткосрочный прогноз по энергетическим ресурсам от Управления энергетической информации США (Energy Information Administration, EIA), которые могут определить дальнейшее направление нефтяных котировок.
Акционеры компании Русагро не поддержали идею редомициляции бизнеса в Россию. Тем не менее статус экономически значимой организации (ЭЗО) предоставляет возможность российским бенефициарам при помощи суда получить прямое владение акциями и долями компаний, исключив из цепочки иностранные холдинговые структуры, либо передать свои права на них третьим лицам. Поэтому переезд в Россию в конечном счете состоится.
"АЛРОСА" прогнозирует восстановление спроса на рынке алмазов в 2024 году. За первые месяцы текущего года индекс IDEX, отражающий стоимость бриллиантов, снизился на 11,2%. Спад связан с сокращением спроса, а также с растущей популярностью синтетических алмазов, которые начинают занимать свою нишу на рынке. Главный конкурент АЛРОСЫ, компания De Beers, в I квартале 2024 года сократила добычу алмазов на 19% до 13,3 млн карат, а общая выручка снизилась на 21,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Sofline объявила о продаже более 9% своих акций крупному институциональному инвестору. Согласно данным РБК, покупателем акций стала структура Газпромбанка, а сумма сделки могла составить примерно 4,5 млрд руб.
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