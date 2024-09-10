Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Бодрый старт в начале недели - 10.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240910/rynok-851468220.html
Бодрый старт в начале недели
Бодрый старт в начале недели - 10.09.2024, ПРАЙМ
Бодрый старт в начале недели
Покупатели возвращаются на рынок. Индекс МосБиржи в понедельник повысился на 3,04% до 2703,17 п., индекс РТС – на 2,4% до 942,14 п. На рынке ОФЗ тоже позитивная | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T08:54+0300
2024-09-10T08:54+0300
мнения аналитиков
рынок
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/851468220.jpg?1725947667
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Покупатели возвращаются на рынок. Индекс МосБиржи в понедельник повысился на 3,04% до 2703,17 п., индекс РТС – на 2,4% до 942,14 п. На рынке ОФЗ тоже позитивная динамика, индекс RGBI прибавил 0,19%, показав рост по итогам четвертой торговой сессии подряд. Оптимистичным настроениям способствовала переоценка участниками рынка ожиданий перед заседанием Банка России, которое пройдет в пятницу на этой неделе.Котировки Brent колеблются около $71,5 за баррель. Поддержку ценам на нефть оказывают опасения перед потенциальным ураганом в районе американского побережья Мексиканского залива. В этой области сосредоточено 60% нефтеперерабатывающих мощностей США. С другой стороны, крупные инвестиционные банки, такие как Morgan Stanley, пересмотрели в сторону понижения прогнозы по нефть, до $75 за баррель на IV квартал 2024 года с $80 за баррель ранее по ценам на Brent. Сегодня будет опубликован ежемесячный отчет ОПЕК, а также краткосрочный прогноз по энергетическим ресурсам от Управления энергетической информации США (Energy Information Administration, EIA), которые могут определить дальнейшее направление нефтяных котировок.Акционеры компании Русагро не поддержали идею редомициляции бизнеса в Россию. Тем не менее статус экономически значимой организации (ЭЗО) предоставляет возможность российским бенефициарам при помощи суда получить прямое владение акциями и долями компаний, исключив из цепочки иностранные холдинговые структуры, либо передать свои права на них третьим лицам. Поэтому переезд в Россию в конечном счете состоится."АЛРОСА" прогнозирует восстановление спроса на рынке алмазов в 2024 году. За первые месяцы текущего года индекс IDEX, отражающий стоимость бриллиантов, снизился на 11,2%. Спад связан с сокращением спроса, а также с растущей популярностью синтетических алмазов, которые начинают занимать свою нишу на рынке. Главный конкурент АЛРОСЫ, компания De Beers, в I квартале 2024 года сократила добычу алмазов на 19% до 13,3 млн карат, а общая выручка снизилась на 21,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года.Sofline объявила о продаже более 9% своих акций крупному институциональному инвестору. Согласно данным РБК, покупателем акций стала структура Газпромбанка, а сумма сделки могла составить примерно 4,5 млрд руб.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
Полина Щукина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1a/849495069_0:33:1284:1317_100x100_80_0_0_caca565f89b3e4235bfd91ba941fa1a2.jpg
Полина Щукина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1a/849495069_0:33:1284:1317_100x100_80_0_0_caca565f89b3e4235bfd91ba941fa1a2.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, рынок
Мнения аналитиков, Рынок
08:54 10.09.2024
 

Бодрый старт в начале недели

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Полина Щукина
Полина Щукина
Аналитик "Цифра брокер"
Все материалы
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Покупатели возвращаются на рынок. Индекс МосБиржи в понедельник повысился на 3,04% до 2703,17 п., индекс РТС – на 2,4% до 942,14 п. На рынке ОФЗ тоже позитивная динамика, индекс RGBI прибавил 0,19%, показав рост по итогам четвертой торговой сессии подряд. Оптимистичным настроениям способствовала переоценка участниками рынка ожиданий перед заседанием Банка России, которое пройдет в пятницу на этой неделе.
Котировки Brent колеблются около $71,5 за баррель. Поддержку ценам на нефть оказывают опасения перед потенциальным ураганом в районе американского побережья Мексиканского залива. В этой области сосредоточено 60% нефтеперерабатывающих мощностей США. С другой стороны, крупные инвестиционные банки, такие как Morgan Stanley, пересмотрели в сторону понижения прогнозы по нефть, до $75 за баррель на IV квартал 2024 года с $80 за баррель ранее по ценам на Brent. Сегодня будет опубликован ежемесячный отчет ОПЕК, а также краткосрочный прогноз по энергетическим ресурсам от Управления энергетической информации США (Energy Information Administration, EIA), которые могут определить дальнейшее направление нефтяных котировок.
Акционеры компании Русагро не поддержали идею редомициляции бизнеса в Россию. Тем не менее статус экономически значимой организации (ЭЗО) предоставляет возможность российским бенефициарам при помощи суда получить прямое владение акциями и долями компаний, исключив из цепочки иностранные холдинговые структуры, либо передать свои права на них третьим лицам. Поэтому переезд в Россию в конечном счете состоится.
"АЛРОСА" прогнозирует восстановление спроса на рынке алмазов в 2024 году. За первые месяцы текущего года индекс IDEX, отражающий стоимость бриллиантов, снизился на 11,2%. Спад связан с сокращением спроса, а также с растущей популярностью синтетических алмазов, которые начинают занимать свою нишу на рынке. Главный конкурент АЛРОСЫ, компания De Beers, в I квартале 2024 года сократила добычу алмазов на 19% до 13,3 млн карат, а общая выручка снизилась на 21,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Sofline объявила о продаже более 9% своих акций крупному институциональному инвестору. Согласно данным РБК, покупателем акций стала структура Газпромбанка, а сумма сделки могла составить примерно 4,5 млрд руб.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиковРынок
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала