Рынок готовится к штурму сопротивления

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в понедельник взлетел на 3,7% и закрылся над 2720 п. Уже по итогам пятницы мы отмечали устойчивость рынка к снижению мировых площадок и распродаже в нефти, и это читалось в качестве перспективного фактора дальнейшего роста. Под 2750 п. в бенчмарке тянется нисходящий тренд с майских пиков, он может быть протестирован снизу-вверх, а если вдруг пробьют, то биржевой сентимент изменится и можно будет рассчитывать на более сильное восстановление рынка. Драйвером прорыва рынка акций вверх может выступить пятничное решение ЦБ по ставке — вероятность сохранения текущих 18% растет на фоне дефляции.Сильнее рынка — акции АФК Система (+7,2%). Ожидания монетарной паузы позволили перепроданным бумагам закредитованного холдинга сильно отскочить.. Неделю назад было 14,5 руб., а сейчас уже выше 17 руб., или около +20%. Перепроданность снята, близится сопротивление, возможно торможение на отскоке и даже откат.Слабее рынка — вновь акции Сегежи (-2,2%). Коррекция продолжается после фееричного ралли на +62%, а наши оценки снижения к 1,5 руб. оправдались. Курс уже здесь, где и возможно замедление на спуске. На фоне грядущего SPO компании волатильность в акциях останется взрывоопасной.Рубль продолжил плавное ослабление, а если ЦБ решится взять паузу, то инвалюты еще немного подрастут. Например, юань может даже временно прогуляться к 12,9.
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в понедельник взлетел на 3,7% и закрылся над 2720 п. Уже по итогам пятницы мы отмечали устойчивость рынка к снижению мировых площадок и распродаже в нефти, и это читалось в качестве перспективного фактора дальнейшего роста. Под 2750 п. в бенчмарке тянется нисходящий тренд с майских пиков, он может быть протестирован снизу-вверх, а если вдруг пробьют, то биржевой сентимент изменится и можно будет рассчитывать на более сильное восстановление рынка. Драйвером прорыва рынка акций вверх может выступить пятничное решение ЦБ по ставке — вероятность сохранения текущих 18% растет на фоне дефляции.
Сильнее рынка — акции АФК Система (+7,2%). Ожидания монетарной паузы позволили перепроданным бумагам закредитованного холдинга сильно отскочить.. Неделю назад было 14,5 руб., а сейчас уже выше 17 руб., или около +20%. Перепроданность снята, близится сопротивление, возможно торможение на отскоке и даже откат.
Слабее рынка — вновь акции Сегежи (-2,2%). Коррекция продолжается после фееричного ралли на +62%, а наши оценки снижения к 1,5 руб. оправдались. Курс уже здесь, где и возможно замедление на спуске. На фоне грядущего SPO компании волатильность в акциях останется взрывоопасной.
Рубль продолжил плавное ослабление, а если ЦБ решится взять паузу, то инвалюты еще немного подрастут. Например, юань может даже временно прогуляться к 12,9.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.