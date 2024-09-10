Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рынок готовится к штурму сопротивления - 10.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240910/rynok-851469463.html
Рынок готовится к штурму сопротивления
Рынок готовится к штурму сопротивления - 10.09.2024, ПРАЙМ
Рынок готовится к штурму сопротивления
Индекс Мосбиржи в понедельник взлетел на 3,7% и закрылся над 2720 п. Уже по итогам пятницы мы отмечали устойчивость рынка к снижению мировых площадок и... | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T09:45+0300
2024-09-10T09:45+0300
мнения аналитиков
рынок
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/851469463.jpg?1725950729
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в понедельник взлетел на 3,7% и закрылся над 2720 п. Уже по итогам пятницы мы отмечали устойчивость рынка к снижению мировых площадок и распродаже в нефти, и это читалось в качестве перспективного фактора дальнейшего роста. Под 2750 п. в бенчмарке тянется нисходящий тренд с майских пиков, он может быть протестирован снизу-вверх, а если вдруг пробьют, то биржевой сентимент изменится и можно будет рассчитывать на более сильное восстановление рынка. Драйвером прорыва рынка акций вверх может выступить пятничное решение ЦБ по ставке — вероятность сохранения текущих 18% растет на фоне дефляции.Сильнее рынка — акции АФК Система (+7,2%). Ожидания монетарной паузы позволили перепроданным бумагам закредитованного холдинга сильно отскочить.. Неделю назад было 14,5 руб., а сейчас уже выше 17 руб., или около +20%. Перепроданность снята, близится сопротивление, возможно торможение на отскоке и даже откат.Слабее рынка — вновь акции Сегежи (-2,2%). Коррекция продолжается после фееричного ралли на +62%, а наши оценки снижения к 1,5 руб. оправдались. Курс уже здесь, где и возможно замедление на спуске. На фоне грядущего SPO компании волатильность в акциях останется взрывоопасной.Рубль продолжил плавное ослабление, а если ЦБ решится взять паузу, то инвалюты еще немного подрастут. Например, юань может даже временно прогуляться к 12,9.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
Михаил Зельцер
https://cdnn.1prime.ru/img/84277/87/842778763_1000:0:5016:4016_100x100_80_0_0_ff9e4e164f87e8f11cd23d65e3d77f1a.jpg
Михаил Зельцер
https://cdnn.1prime.ru/img/84277/87/842778763_1000:0:5016:4016_100x100_80_0_0_ff9e4e164f87e8f11cd23d65e3d77f1a.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, рынок
Мнения аналитиков, Рынок
09:45 10.09.2024
 

Рынок готовится к штурму сопротивления

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
Все материалы
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в понедельник взлетел на 3,7% и закрылся над 2720 п. Уже по итогам пятницы мы отмечали устойчивость рынка к снижению мировых площадок и распродаже в нефти, и это читалось в качестве перспективного фактора дальнейшего роста. Под 2750 п. в бенчмарке тянется нисходящий тренд с майских пиков, он может быть протестирован снизу-вверх, а если вдруг пробьют, то биржевой сентимент изменится и можно будет рассчитывать на более сильное восстановление рынка. Драйвером прорыва рынка акций вверх может выступить пятничное решение ЦБ по ставке — вероятность сохранения текущих 18% растет на фоне дефляции.
Сильнее рынка — акции АФК Система (+7,2%). Ожидания монетарной паузы позволили перепроданным бумагам закредитованного холдинга сильно отскочить.. Неделю назад было 14,5 руб., а сейчас уже выше 17 руб., или около +20%. Перепроданность снята, близится сопротивление, возможно торможение на отскоке и даже откат.
Слабее рынка — вновь акции Сегежи (-2,2%). Коррекция продолжается после фееричного ралли на +62%, а наши оценки снижения к 1,5 руб. оправдались. Курс уже здесь, где и возможно замедление на спуске. На фоне грядущего SPO компании волатильность в акциях останется взрывоопасной.
Рубль продолжил плавное ослабление, а если ЦБ решится взять паузу, то инвалюты еще немного подрастут. Например, юань может даже временно прогуляться к 12,9.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиковРынок
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала