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Российский рынок акций в основную торговую сессию снизился на 1,18 процента
Российский рынок акций в основную торговую сессию снизился на 1,18 процента - 10.09.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций в основную торговую сессию снизился на 1,18 процента
Российский рынок акций в основную торговую сессию упал на 1,18%, следует из данных Московской биржи. | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T19:01+0300
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию упал на 1,18%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 1,18%, до 2671,38 пункта, долларовый РТС – на 1,96%, до 923,63 пункта.
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биржевые торги, российский рынок акций, индекс мосбиржи, ртс
Экономика, биржевые торги, российский рынок акций, индекс Мосбиржи, РТС
Российский рынок акций в основную торговую сессию снизился на 1,18 процента
Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника снизился на 1,18%
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию упал на 1,18%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 1,18%, до 2671,38 пункта, долларовый РТС – на 1,96%, до 923,63 пункта.
Цена нефти Brent опустилась ниже 69 долларов за баррель впервые с 2021 года