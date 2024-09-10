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Российский рынок акций в основную торговую сессию снизился на 1,18 процента

Российский рынок акций в основную торговую сессию снизился на 1,18 процента - 10.09.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций в основную торговую сессию снизился на 1,18 процента

Российский рынок акций в основную торговую сессию упал на 1,18%, следует из данных Московской биржи. | 10.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-10T19:01+0300

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию упал на 1,18%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 1,18%, до 2671,38 пункта, долларовый РТС – на 1,96%, до 923,63 пункта.

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биржевые торги, российский рынок акций, индекс мосбиржи, ртс