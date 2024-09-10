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Российский рынок акций снизился, отыграв падение цены на нефть - 10.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Российский рынок акций снизился, отыграв падение цены на нефть
Российский рынок акций снизился, отыграв падение цены на нефть - 10.09.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций снизился, отыграв падение цены на нефть
Российский рынок акций в основные торги вторника снизился, отыграв сильное падение рынка нефти - на минимумы с конца 2021 года, следует из данных Московской... | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T20:46+0300
2024-09-10T20:46+0300
экономика
биржевые торги
российский рынок акций
индекс мосбиржи
индекс ртс
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основные торги вторника снизился, отыграв сильное падение рынка нефти - на минимумы с конца 2021 года, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 1,18%, до 2671,38 пункта, долларовый РТС – на 1,96%, до 923,63 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. РЫНОК ПОШЕЛ ВНИЗ ЗА НЕФТЬЮ Российский рынок акций во вторник упал, отыгрывая провал рынка нефти ниже психологической отметки 70 долларов за баррель сорта Brent - на минимумы с конца 2021 года. "Российский рынок акций начал торги вторника в плюсе, однако покупатели быстро утратили инициативу, во второй половине дня нисходящая коррекция набрала обороты, поводом к чему стал спад нефтяных цен ниже 70 долларов. Впрочем, слабость рубля сдерживала продажи", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Стоимость нефти к 19.55 мск падала на 3,8%, до 69,11 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,08%, до 101,63 пункта. В частности, на Московской бирже упали бумаги ПИКа (-4,7%), "Россетей" (-3,9%), "Северстали" (-4,5%), "Самолета" (-4,4%), "Сургутнефтегаза" (-3,7%). Выросли бумаги "Селигдара"(+1,1%), "Мечела" (+0,4%), МТС (+0,1%). ПРОГНОЗЫ Рынок акций остается под давлением жесткой ДКП Банка России и высокой ключевой ставки, очередное решение по которой будет принято уже в ближайшую пятницу, считает Максим Федосов из УК "Первая". "Ранее регулятор в макроэкономическом бюллетене в очередной раз отметил высокие темпы роста цен (сезонно-сглаженный рост цен на товары и услуги составил 16,1%), а в качестве аргументов за сохранение риторики можно говорить о росте инфляционных ожиданий населения (+12,9% в августе) и компаний в сегменте розничной торговли, а также росте портфеля корпоративных кредитов. Свежие недельные цифры по инфляции, а также данные за август будут опубликованы в среду 11 сентября", - добавляет он. Индексы Мосбиржи и РТС отступили вниз от сопротивлений 2720 пунктов и 950 пунктов соответственно, что предупреждает о преждевременности расчета на развитие восходящей коррекции, рассуждает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Ниже указанных уровней все еще можно говорить о преобладании рисков обновления годовых минимумов, при этом в среду после закрытия основных торгов в РФ также будут опубликованы данные по потребительской инфляции за август, которые дадут важный сигнал перед заседанием ЦБ РФ", - добавляет она, рассуждая о факторах динамики рынка.
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биржевые торги, российский рынок акций, индекс мосбиржи, индекс ртс
Экономика, биржевые торги, российский рынок акций, индекс Мосбиржи, индекс РТС
20:46 10.09.2024
 
Российский рынок акций снизился, отыграв падение цены на нефть

Российский рынок акций опустился на 1,18% на фоне резко подешевевшей нефти

© Unsplash/Wance PaleriКотировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Wance Paleri
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основные торги вторника снизился, отыграв сильное падение рынка нефти - на минимумы с конца 2021 года, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 1,18%, до 2671,38 пункта, долларовый РТС – на 1,96%, до 923,63 пункта.
С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса.

РЫНОК ПОШЕЛ ВНИЗ ЗА НЕФТЬЮ

Российский рынок акций во вторник упал, отыгрывая провал рынка нефти ниже психологической отметки 70 долларов за баррель сорта Brent - на минимумы с конца 2021 года.
"Российский рынок акций начал торги вторника в плюсе, однако покупатели быстро утратили инициативу, во второй половине дня нисходящая коррекция набрала обороты, поводом к чему стал спад нефтяных цен ниже 70 долларов. Впрочем, слабость рубля сдерживала продажи", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
Стоимость нефти к 19.55 мск падала на 3,8%, до 69,11 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,08%, до 101,63 пункта.
В частности, на Московской бирже упали бумаги ПИКа (-4,7%), "Россетей" (-3,9%), "Северстали" (-4,5%), "Самолета" (-4,4%), "Сургутнефтегаза" (-3,7%). Выросли бумаги "Селигдара"(+1,1%), "Мечела" (+0,4%), МТС (+0,1%).

ПРОГНОЗЫ

Рынок акций остается под давлением жесткой ДКП Банка России и высокой ключевой ставки, очередное решение по которой будет принято уже в ближайшую пятницу, считает Максим Федосов из УК "Первая".
"Ранее регулятор в макроэкономическом бюллетене в очередной раз отметил высокие темпы роста цен (сезонно-сглаженный рост цен на товары и услуги составил 16,1%), а в качестве аргументов за сохранение риторики можно говорить о росте инфляционных ожиданий населения (+12,9% в августе) и компаний в сегменте розничной торговли, а также росте портфеля корпоративных кредитов. Свежие недельные цифры по инфляции, а также данные за август будут опубликованы в среду 11 сентября", - добавляет он.
Индексы Мосбиржи и РТС отступили вниз от сопротивлений 2720 пунктов и 950 пунктов соответственно, что предупреждает о преждевременности расчета на развитие восходящей коррекции, рассуждает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
"Ниже указанных уровней все еще можно говорить о преобладании рисков обновления годовых минимумов, при этом в среду после закрытия основных торгов в РФ также будут опубликованы данные по потребительской инфляции за август, которые дадут важный сигнал перед заседанием ЦБ РФ", - добавляет она, рассуждая о факторах динамики рынка.
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Экономикабиржевые торгироссийский рынок акцийиндекс Мосбиржииндекс РТС
 
 
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