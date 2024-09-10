Рубль стабилен при негативных внешних факторах

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. В пятницу, 6 сентября, по итогам дня рублевые пары закрылись ростом перед выходными. Пара доллар/рубль повысилась на 0,86%, до 89,75 рубля, евро/рубль - на 0,90%, до 99,11 рубля, юань/рубль - на 0,96%, до 12,62 рубля. Центральный банк РФ установил официальные курсы: доллар - 89,8225 рубля, евро - 99,7156 рубля. В августе наблюдались значительные расхождения между официальными курсами доллара и евро к рублю и кросс-курсами через биржевые котировки юань-рубль. Это происходит на фоне изменения структуры валютных торгов и перестройки каналов расчетов в условиях санкций. Минфин сообщил о резком росте валютных покупок по бюджетному правилу. В результате чистые продажи валюты ЦБ РФ с 6 сентября по 4 октября снизятся с 7,3 миллиарда рублей в день до 0,2 миллиарда рублей в день. Это будет давить на рубль, так как объем операций может составить 0,1% ежедневного объема биржевых торгов после 5,2% в августе. Цены на нефть снизились в пятницу, завершая неделю снижением более чем на 7%. Баррель Brent подешевел до 71,47 доллара. Давление на нефтяной рынок оказывают сигналы ослабления глобальной экономической активности и укрепление доллара США. Некоторую поддержку оказали решения стран ОПЕК+ отложить наращивание производства и данные США о снижении запасов нефти. В понедельник, 9 сентября, на торгах в Азии баррель Brent стоит 71,87 доллара. Цена достигла промежуточного уровня поддержки, поэтому может оставаться выше 70 долларов в течение 2-3 дней. Ключевая поддержка находится ниже на уровне 66,00 - 67,50 доллара. Пара доллар/рубль торгуется вблизи уровня 90 рублей. Российский рубль продолжит испытывать давление. Ключевыми факторами будут оставаться геополитическая ситуация, решения центральных банков и динамика глобальной экономики. Торговый диапазон для рубля на ближайшие два дня 87,70 - 90,50 рубля. Индекс Мосбиржи вырос на 0,07%, до 2623,37 п., индекс РТС снизился на 0,06%, до 920,06 п. Торги открылись снижением. При достижении уровня 2604 п. покупатели быстро перегруппировались, подняв курс до 2648 п. После публикации данных по рынку труда в США, роста индекса и снижения цен на нефть покупатели растеряли большую часть прибыли. Цена вернулась обратно на уровень 2623 п. Индекс пытается удержаться выше 2604 п. после отскока от 2512 п. за 4 и 5 сентября. Если он не устоит сегодня, цена вернется к уровню 2575 п. Пока нет четкой уверенности, что "медвежий" тренд завершился.
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. В пятницу, 6 сентября, по итогам дня рублевые пары закрылись ростом перед выходными. Пара доллар/рубль повысилась на 0,86%, до 89,75 рубля, евро/рубль - на 0,90%, до 99,11 рубля, юань/рубль - на 0,96%, до 12,62 рубля. Центральный банк РФ установил официальные курсы: доллар - 89,8225 рубля, евро - 99,7156 рубля.
В августе наблюдались значительные расхождения между официальными курсами доллара и евро к рублю и кросс-курсами через биржевые котировки юань-рубль. Это происходит на фоне изменения структуры валютных торгов и перестройки каналов расчетов в условиях санкций.
Минфин сообщил о резком росте валютных покупок по бюджетному правилу. В результате чистые продажи валюты ЦБ РФ с 6 сентября по 4 октября снизятся с 7,3 миллиарда рублей в день до 0,2 миллиарда рублей в день. Это будет давить на рубль, так как объем операций может составить 0,1% ежедневного объема биржевых торгов после 5,2% в августе.
Цены на нефть снизились в пятницу, завершая неделю снижением более чем на 7%. Баррель Brent подешевел до 71,47 доллара. Давление на нефтяной рынок оказывают сигналы ослабления глобальной экономической активности и укрепление доллара США. Некоторую поддержку оказали решения стран ОПЕК+ отложить наращивание производства и данные США о снижении запасов нефти.
В понедельник, 9 сентября, на торгах в Азии баррель Brent стоит 71,87 доллара. Цена достигла промежуточного уровня поддержки, поэтому может оставаться выше 70 долларов в течение 2-3 дней. Ключевая поддержка находится ниже на уровне 66,00 - 67,50 доллара.
Пара доллар/рубль торгуется вблизи уровня 90 рублей. Российский рубль продолжит испытывать давление. Ключевыми факторами будут оставаться геополитическая ситуация, решения центральных банков и динамика глобальной экономики. Торговый диапазон для рубля на ближайшие два дня 87,70 - 90,50 рубля.
Индекс Мосбиржи вырос на 0,07%, до 2623,37 п., индекс РТС снизился на 0,06%, до 920,06 п. Торги открылись снижением. При достижении уровня 2604 п. покупатели быстро перегруппировались, подняв курс до 2648 п. После публикации данных по рынку труда в США, роста индекса и снижения цен на нефть покупатели растеряли большую часть прибыли. Цена вернулась обратно на уровень 2623 п. Индекс пытается удержаться выше 2604 п. после отскока от 2512 п. за 4 и 5 сентября. Если он не устоит сегодня, цена вернется к уровню 2575 п. Пока нет четкой уверенности, что "медвежий" тренд завершился.
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