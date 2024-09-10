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Великобритания ввела санкции против ВКС России - 10.09.2024, ПРАЙМ
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Великобритания ввела санкции против ВКС России
Великобритания ввела санкции против ВКС России - 10.09.2024, ПРАЙМ
Великобритания ввела санкции против ВКС России
Великобритания ввела санкции против Воздушно-космических сил России и 924-го Государственного центра беспилотной авиации Министерства обороны России. Об этом... | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T17:06+0300
2024-09-10T17:08+0300
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Великобритания ввела санкции против Воздушно-космических сил России и 924-го Государственного центра беспилотной авиации Министерства обороны России. Об этом говорится в документе, размещенном на сайте британского правительства.В документе отмечается, что наложение ограничений подразумевает ограничение финансовой активности и заморозку активов в связи с нарушением норм международного права.В санкционный список также попали несколько судов. Так, в обновленном санкционном списке появились суда, указанные как "SKIF-V", "OMSKIY-103", "MUSA JALIL", "BEGEY" и "BALTIYSKIY". Заявлено, что эти суда участвуют в деятельности, направленной на дестабилизацию Украины, подрыв территориальной целостности, суверенитета или независимости украинского государства.Ко всему прочему, рестрикции введены против ряда юридических и физических лиц из Ирана за якобы оказание помощи Москве. В частности, под санкции подпала компания Baharestan Kish Company, которая занимается производством дронов.
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россия, великобритания
Политика, РОССИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
17:06 10.09.2024 (обновлено: 17:08 10.09.2024)
 
Великобритания ввела санкции против ВКС России

Документ: Великобритания ввела санкции против ВКС России

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГорода мира. Лондон
Города мира. Лондон - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Великобритания ввела санкции против Воздушно-космических сил России и 924-го Государственного центра беспилотной авиации Министерства обороны России. Об этом говорится в документе, размещенном на сайте британского правительства.
В документе отмечается, что наложение ограничений подразумевает ограничение финансовой активности и заморозку активов в связи с нарушением норм международного права.
В санкционный список также попали несколько судов. Так, в обновленном санкционном списке появились суда, указанные как "SKIF-V", "OMSKIY-103", "MUSA JALIL", "BEGEY" и "BALTIYSKIY". Заявлено, что эти суда участвуют в деятельности, направленной на дестабилизацию Украины, подрыв территориальной целостности, суверенитета или независимости украинского государства.
Ко всему прочему, рестрикции введены против ряда юридических и физических лиц из Ирана за якобы оказание помощи Москве. В частности, под санкции подпала компания Baharestan Kish Company, которая занимается производством дронов.
Города мира. Нью-Йорк - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2024
США объявят новые санкции против Ирана за сотрудничество с Россией
15:31
 
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