https://1prime.ru/20240910/sanktsii-851485647.html

США введут санкции против организаций и лиц из Ирана и России

США введут санкции против организаций и лиц из Ирана и России - 10.09.2024, ПРАЙМ

США введут санкции против организаций и лиц из Ирана и России

Вашингтон во вторник введет санкции в отношении новых организаций и физлиц в Иране и России за сотрудничество двух стран. Об этом заявил журналистам на... | 10.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-10T17:46+0300

2024-09-10T17:46+0300

2024-09-10T17:46+0300

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ВАШИНГТОН, 10 сен - ПРАЙМ. Вашингтон во вторник введет санкции в отношении новых организаций и физлиц в Иране и России за сотрудничество двух стран. Об этом заявил журналистам на брифинге, комментируя ответные действия США на сотрудничество Москвы и Тегерана, координатор Белого дома Джон Кирби. По его словам, дополнительно к Iran Air США намерены ввести санкции против лиц и организаций в Иране и России. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил журналистам, что Вашингтон во вторник введет новый пакет санкций в отношении Ирана, в том числе против авиакомпании Iran Air.

https://1prime.ru/20240910/sanktsii-851483636.html

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