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США введут санкции против организаций и лиц из Ирана и России - 10.09.2024, ПРАЙМ
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США введут санкции против организаций и лиц из Ирана и России
США введут санкции против организаций и лиц из Ирана и России - 10.09.2024, ПРАЙМ
США введут санкции против организаций и лиц из Ирана и России
Вашингтон во вторник введет санкции в отношении новых организаций и физлиц в Иране и России за сотрудничество двух стран. Об этом заявил журналистам на... | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T17:46+0300
2024-09-10T17:46+0300
политика
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ВАШИНГТОН, 10 сен - ПРАЙМ. Вашингтон во вторник введет санкции в отношении новых организаций и физлиц в Иране и России за сотрудничество двух стран. Об этом заявил журналистам на брифинге, комментируя ответные действия США на сотрудничество Москвы и Тегерана, координатор Белого дома Джон Кирби. По его словам, дополнительно к Iran Air США намерены ввести санкции против лиц и организаций в Иране и России. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил журналистам, что Вашингтон во вторник введет новый пакет санкций в отношении Ирана, в том числе против авиакомпании Iran Air.
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сша, иран, россия
Политика, США, ИРАН, РОССИЯ
17:46 10.09.2024
 
США введут санкции против организаций и лиц из Ирана и России

Белый дом: США во вторник введут санкции против организаций и лиц из Ирана и РФ

© Unsplash/Jonathan SimcoeАмериканский флаг, Вашингтон, США
Американский флаг, Вашингтон, США
© Unsplash/Jonathan Simcoe
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ВАШИНГТОН, 10 сен - ПРАЙМ. Вашингтон во вторник введет санкции в отношении новых организаций и физлиц в Иране и России за сотрудничество двух стран. Об этом заявил журналистам на брифинге, комментируя ответные действия США на сотрудничество Москвы и Тегерана, координатор Белого дома Джон Кирби.
По его словам, дополнительно к Iran Air США намерены ввести санкции против лиц и организаций в Иране и России.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил журналистам, что Вашингтон во вторник введет новый пакет санкций в отношении Ирана, в том числе против авиакомпании Iran Air.
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Великобритания ввела санкции против ВКС России
17:06
 
ПолитикаСШАИРАНРОССИЯ
 
 
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