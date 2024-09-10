https://1prime.ru/20240910/sanktsii-851485647.html
США введут санкции против организаций и лиц из Ирана и России
США введут санкции против организаций и лиц из Ирана и России - 10.09.2024, ПРАЙМ
США введут санкции против организаций и лиц из Ирана и России
Вашингтон во вторник введет санкции в отношении новых организаций и физлиц в Иране и России за сотрудничество двух стран. Об этом заявил журналистам на... | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T17:46+0300
2024-09-10T17:46+0300
2024-09-10T17:46+0300
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ВАШИНГТОН, 10 сен - ПРАЙМ. Вашингтон во вторник введет санкции в отношении новых организаций и физлиц в Иране и России за сотрудничество двух стран. Об этом заявил журналистам на брифинге, комментируя ответные действия США на сотрудничество Москвы и Тегерана, координатор Белого дома Джон Кирби. По его словам, дополнительно к Iran Air США намерены ввести санкции против лиц и организаций в Иране и России. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил журналистам, что Вашингтон во вторник введет новый пакет санкций в отношении Ирана, в том числе против авиакомпании Iran Air.
https://1prime.ru/20240910/sanktsii-851483636.html
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Политика, США, ИРАН, РОССИЯ
США введут санкции против организаций и лиц из Ирана и России
Белый дом: США во вторник введут санкции против организаций и лиц из Ирана и РФ
ВАШИНГТОН, 10 сен - ПРАЙМ. Вашингтон во вторник введет санкции в отношении новых организаций и физлиц в Иране и России за сотрудничество двух стран. Об этом заявил журналистам на брифинге, комментируя ответные действия США на сотрудничество Москвы и Тегерана, координатор Белого дома Джон Кирби.
По его словам, дополнительно к Iran Air США намерены ввести санкции против лиц и организаций в Иране и России.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил журналистам, что Вашингтон во вторник введет новый пакет санкций в отношении Ирана, в том числе против авиакомпании Iran Air.
Великобритания ввела санкции против ВКС России