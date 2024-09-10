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США ввели санкции против иранских компаний за якобы поставки оружия в РФ

США ввели санкции против иранских компаний за якобы поставки оружия в РФ - 10.09.2024, ПРАЙМ

США ввели санкции против иранских компаний за якобы поставки оружия в РФ

Вашингтон ввел санкции в отношении иранской авиакомпании Iran Air за поставки западных запчастей в Иран и взаимодействие между Москвой и Тегераном. Санкции... | 10.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-10T21:40+0300

2024-09-10T21:40+0300

2024-09-10T22:24+0300

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ВАШИНГТОН, 10 сен - ПРАЙМ. Вашингтон ввел санкции в отношении иранской авиакомпании Iran Air за поставки западных запчастей в Иран и взаимодействие между Москвой и Тегераном. Санкции также коснулись нескольких физических и юридических лиц. Об этом сообщили во вторник Минфин США и Госдеп США. Отмечается, что принятые против крупнейшего иранского авиаперевозчика меры введены в связи с "причастностью к поставкам иранских вооруженных систем России", а также за осуществление перевозок из Европы в Иран произведенных на Западе критически важных запчастей и оборудования. Госдеп утверждает, что Iran Air является ключевым элементом ВПК Ирана, обеспечивающим возможность закупок западного оборудования и материалов двойного назначения для использования в развитии технологии БПЛА, которые поставляются в Россию для применения на Украине. В санкционный список также вошли трое граждан Ирана, также связанных с ВПК страны. Это представитель находящегося под санкциями США Минобороны Ирана в РФ Рухолла Катеби, а также проживающие в Иране работники компании оборонно-промышленного комплекса Shahid Kharrazi Industries Ибрахим Бахрами и глава космического командования аэрокосмических сил КСИР Али Джафарабади. Кроме того, Вашингтон ввел санкции введены против иранской транспортной фирмы Azadegan Transportation Company (обвиняется в перевозке вооружений на Ближнем Востоке), а также ее дочерних компаний Amad Behineh Saz Engineering Company (Amad Behineh Saz), Sanjesh Gostar Dana Engineering, Quality Control Inspection Company (Sanjesh Gostar Dana) и Talieh Sabz Jehan Group Company (Talieh Sabz Jehan). Ранее во вторник о введении санкций против иранских фирм и физических лиц сообщили Британия и Евросоюз. США также обновили санкционные списки по российским физическим и юридическим лицам за вменяемые им якобы закупки вооружений у Ирана. Москва и Тегеран отвергли подобные обвинения в поставках оружия.

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