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Сбербанк за январь-август увеличил чистую прибыль по РСБУ

Сбербанк за январь-август увеличил чистую прибыль по РСБУ - 10.09.2024, ПРАЙМ

Сбербанк за январь-август увеличил чистую прибыль по РСБУ

Сбербанк за январь-август 2024 года заработал чистую прибыль по РСБУ в 1,05 триллиона рублей, что на 5,4% больше показателя аналогичного периода прошлого года,... | 10.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-10T10:02+0300

2024-09-10T10:02+0300

2024-09-10T10:21+0300

экономика

сбербанк

прибыль

рсбу

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Сбербанк за январь-август 2024 года заработал чистую прибыль по РСБУ в 1,05 триллиона рублей, что на 5,4% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщил банк."Чистая прибыль "Сбера" за 8 месяцев 2024 года выросла на 5,4% год к году, до 1 052,6 миллиарда рублей", - говорится в сообщении банка.Также указывается, что рентабельности капитала за 8 месяцев 2024 года составила 23,6%.Отмечается, что в августе Сбербанк заработал 142,7 миллиарда рублей чистой прибыли, что на 1,3% больше, чем годом ранее, при рентабельности капитала 26,2%.Расходы на резервы под возможные кредитные убытки за январь-август 2024 года снизились на 22,2% и составили 398,5 миллиарда рублей, В августе данный показатель вырос на 3,4%, до 93 миллиардов рублей, говорится в сообщении.Количество розничных клиентов выросло с начала года на 0,9 миллиона человек, до 109,4 миллиона. Число активных корпоративных клиентов составило 3,2 миллиона компаний, отмечается в релизе.

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сбербанк, прибыль, рсбу