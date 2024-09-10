https://1prime.ru/20240910/sberbank-851469924.html
Сбербанк за январь-август увеличил чистую прибыль по РСБУ
Сбербанк за январь-август увеличил чистую прибыль по РСБУ - 10.09.2024, ПРАЙМ
Сбербанк за январь-август увеличил чистую прибыль по РСБУ
Сбербанк за январь-август 2024 года заработал чистую прибыль по РСБУ в 1,05 триллиона рублей, что на 5,4% больше показателя аналогичного периода прошлого года,... | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T10:02+0300
2024-09-10T10:02+0300
2024-09-10T10:21+0300
экономика
сбербанк
прибыль
рсбу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/04/848816255_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_fd77fde263b7fc0660751b13d498e072.jpg
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Сбербанк за январь-август 2024 года заработал чистую прибыль по РСБУ в 1,05 триллиона рублей, что на 5,4% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщил банк."Чистая прибыль "Сбера" за 8 месяцев 2024 года выросла на 5,4% год к году, до 1 052,6 миллиарда рублей", - говорится в сообщении банка.Также указывается, что рентабельности капитала за 8 месяцев 2024 года составила 23,6%.Отмечается, что в августе Сбербанк заработал 142,7 миллиарда рублей чистой прибыли, что на 1,3% больше, чем годом ранее, при рентабельности капитала 26,2%.Расходы на резервы под возможные кредитные убытки за январь-август 2024 года снизились на 22,2% и составили 398,5 миллиарда рублей, В августе данный показатель вырос на 3,4%, до 93 миллиардов рублей, говорится в сообщении.Количество розничных клиентов выросло с начала года на 0,9 миллиона человек, до 109,4 миллиона. Число активных корпоративных клиентов составило 3,2 миллиона компаний, отмечается в релизе.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/04/848816255_414:0:3145:2048_1920x0_80_0_0_bd15e36d2b4e0d6356fabc1de8f3d2e6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сбербанк, прибыль, рсбу
Экономика, Сбербанк, прибыль, РСБУ
Сбербанк за январь-август увеличил чистую прибыль по РСБУ
Сбербанк за январь-август увеличил чистую прибыль по РСБУ до 1,05 трлн руб
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Сбербанк за январь-август 2024 года заработал чистую прибыль по РСБУ в 1,05 триллиона рублей, что на 5,4% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщил банк.
"Чистая прибыль "Сбера" за 8 месяцев 2024 года выросла на 5,4% год к году, до 1 052,6 миллиарда рублей", - говорится в сообщении банка.
Также указывается, что рентабельности капитала за 8 месяцев 2024 года составила 23,6%.
Отмечается, что в августе Сбербанк заработал 142,7 миллиарда рублей чистой прибыли, что на 1,3% больше, чем годом ранее, при рентабельности капитала 26,2%.
Расходы на резервы под возможные кредитные убытки за январь-август 2024 года снизились на 22,2% и составили 398,5 миллиарда рублей, В августе данный показатель вырос на 3,4%, до 93 миллиардов рублей, говорится в сообщении.
Количество розничных клиентов выросло с начала года на 0,9 миллиона человек, до 109,4 миллиона. Число активных корпоративных клиентов составило 3,2 миллиона компаний, отмечается в релизе.