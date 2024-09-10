https://1prime.ru/20240910/shmygal-851480360.html

В Киеве назвали условие продолжения транзита российской нефти

В Киеве назвали условие продолжения транзита российской нефти - 10.09.2024, ПРАЙМ

В Киеве назвали условие продолжения транзита российской нефти

Киев не ведет и не намерен вести переговоры с Москвой о продолжении транзита нефти и газа через территорию Украины, однако согласен осуществлять транзит нефти,... | 10.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-10T16:02+0300

2024-09-10T16:02+0300

2024-09-10T16:02+0300

энергетика

украина

россия

газ

https://cdnn.1prime.ru/img/83737/18/837371857_7:0:2523:1415_1920x0_80_0_0_170ccc9e77c9f04a8ac9812120392407.jpg

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Киев не ведет и не намерен вести переговоры с Москвой о продолжении транзита нефти и газа через территорию Украины, однако согласен осуществлять транзит нефти, купленной европейскими компаниями. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль."Мы не ведем переговоров и не собираемся вести переговоры с россиянами о новом соглашении или продлении текущего соглашения о транзите газа и нефти", - сказал он.Венгерская нефтегазовая компания MOL ранее сообщила о новом соглашении о транзите нефти через Украину, в соответствии с которым MOL станет владельцем нефти с белорусско-украинской границы. В августе власти Венгрии заявили, что MOL готова взять на себя риски по доставке нефти из России, оплатив разницу в цене, если Киев примет эту схему."Украины выполняет наши обязательства по соглашению об ассоциации, и для Венгрии, возможно Словакии, Австрии выполняет наши обязательства согласно соглашению об ассоциации. Украинский транзитер транзитирует европейский продукт и получает за это рыночную цену от европейской страны или компании", - отметил украинский премьер.Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что никто не будет подписывать соглашение с Россией о продлении транзита газа через Украину после истечения срока в конце 2024 года.Глава офиса Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что Киев намерен остановить транзит российской нефти и газа в страны Евросоюза с 1 января 2025 года.

https://1prime.ru/20240817/gaz-850949844.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, россия, газ