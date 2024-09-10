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"Серьезный сигнал". Пушков раскрыл причину миролюбия Шольца - 10.09.2024, ПРАЙМ
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"Серьезный сигнал". Пушков раскрыл причину миролюбия Шольца
"Серьезный сигнал". Пушков раскрыл причину миролюбия Шольца - 10.09.2024, ПРАЙМ
"Серьезный сигнал". Пушков раскрыл причину миролюбия Шольца
Канцлера Германии Олафа Шольца вынудило заняться мирным планом по Украине провал его партии - СДПГ - на региональных выборах в Саксонии и Тюрингии, поскольку... | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T09:01+0300
2024-09-10T09:10+0300
политика
олаф шольц
украина
экспертное мнение
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МОСКВА, 10 сен – ПРАЙМ. Канцлера Германии Олафа Шольца вынудило заняться мирным планом по Украине провал его партии - СДПГ - на региональных выборах в Саксонии и Тюрингии, поскольку это фиаско поставило под угрозу его пребывание на своем посту. Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков."Шольц наверняка сильно обеспокоен результатами выборов в Тюрингии и Саксонии, где его партия — СДПГ — провалилась, - пишет Пушков. - &lt;...&gt; Это серьезный сигнал для Шольца, который хочет остаться в кресле канцлера".Сенатор выразил уверенность, что Шольца заставили в срочном порядке заняться мирным планом по Украине, который предусматривает территориальные уступки со стороны Киева, именно внутренние проблемы в Германии."Ему надо что-то предпринимать, иначе политически он обречен", — подытожил сенатор.
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олаф шольц, украина, экспертное мнение
Политика, Олаф Шольц, УКРАИНА, экспертное мнение
09:01 10.09.2024 (обновлено: 09:10 10.09.2024)
 
"Серьезный сигнал". Пушков раскрыл причину миролюбия Шольца

Пушков: Шольц заговорил о мирном плане по Украине, чтобы сохранить пост канцлера

© Фото : European UnionКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2024
© Фото : European Union
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МОСКВА, 10 сен – ПРАЙМ. Канцлера Германии Олафа Шольца вынудило заняться мирным планом по Украине провал его партии - СДПГ - на региональных выборах в Саксонии и Тюрингии, поскольку это фиаско поставило под угрозу его пребывание на своем посту. Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков.
"Шольц наверняка сильно обеспокоен результатами выборов в Тюрингии и Саксонии, где его партия — СДПГ — провалилась, - пишет Пушков. - <...> Это серьезный сигнал для Шольца, который хочет остаться в кресле канцлера".
Сенатор выразил уверенность, что Шольца заставили в срочном порядке заняться мирным планом по Украине, который предусматривает территориальные уступки со стороны Киева, именно внутренние проблемы в Германии.
Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2024
"План НАТО провалился". В Германии оценили идею Шольца по Украине
Вчера, 23:18
"Ему надо что-то предпринимать, иначе политически он обречен", — подытожил сенатор.
 
ПолитикаОлаф ШольцУКРАИНАэкспертное мнение
 
 
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