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"Серьезный сигнал". Пушков раскрыл причину миролюбия Шольца
"Серьезный сигнал". Пушков раскрыл причину миролюбия Шольца - 10.09.2024, ПРАЙМ
"Серьезный сигнал". Пушков раскрыл причину миролюбия Шольца
Канцлера Германии Олафа Шольца вынудило заняться мирным планом по Украине провал его партии - СДПГ - на региональных выборах в Саксонии и Тюрингии, поскольку... | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T09:01+0300
2024-09-10T09:01+0300
2024-09-10T09:10+0300
политика
олаф шольц
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МОСКВА, 10 сен – ПРАЙМ. Канцлера Германии Олафа Шольца вынудило заняться мирным планом по Украине провал его партии - СДПГ - на региональных выборах в Саксонии и Тюрингии, поскольку это фиаско поставило под угрозу его пребывание на своем посту. Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков."Шольц наверняка сильно обеспокоен результатами выборов в Тюрингии и Саксонии, где его партия — СДПГ — провалилась, - пишет Пушков. - <...> Это серьезный сигнал для Шольца, который хочет остаться в кресле канцлера".Сенатор выразил уверенность, что Шольца заставили в срочном порядке заняться мирным планом по Украине, который предусматривает территориальные уступки со стороны Киева, именно внутренние проблемы в Германии."Ему надо что-то предпринимать, иначе политически он обречен", — подытожил сенатор.
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олаф шольц, украина, экспертное мнение
Политика, Олаф Шольц, УКРАИНА, экспертное мнение
"Серьезный сигнал". Пушков раскрыл причину миролюбия Шольца
Пушков: Шольц заговорил о мирном плане по Украине, чтобы сохранить пост канцлера
МОСКВА, 10 сен – ПРАЙМ.
Канцлера Германии Олафа Шольца вынудило заняться мирным планом по Украине провал его партии - СДПГ - на региональных выборах в Саксонии и Тюрингии, поскольку это фиаско поставило под угрозу его пребывание на своем посту. Об этом в своем Telegram-канале
написал сенатор Алексей Пушков.
"Шольц наверняка сильно обеспокоен результатами выборов в Тюрингии и Саксонии, где его партия — СДПГ — провалилась, - пишет Пушков. - <...> Это серьезный сигнал для Шольца, который хочет остаться в кресле канцлера".
Сенатор выразил уверенность, что Шольца заставили в срочном порядке заняться мирным планом по Украине, который предусматривает территориальные уступки со стороны Киева, именно внутренние проблемы в Германии.
"План НАТО провалился". В Германии оценили идею Шольца по Украине
"Ему надо что-то предпринимать, иначе политически он обречен", — подытожил сенатор.