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"Ведут себя как ворье". Шойгу ответил на арест Западом российских активов
"Ведут себя как ворье". Шойгу ответил на арест Западом российских активов - 10.09.2024, ПРАЙМ
"Ведут себя как ворье". Шойгу ответил на арест Западом российских активов
Запад не может изъять российские замороженные активы, так как понимает, что ответ Москвы будет очень болезненный. Об этом заявил секретарь Совета безопасности... | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T10:44+0300
2024-09-10T10:44+0300
2024-09-10T10:45+0300
экономика
россия
доллар
замороженные российские активы
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Запад не может изъять российские замороженные активы, так как понимает, что ответ Москвы будет очень болезненный. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.По словам Шойгу, если бы западные государства не испытывали страха наказания, они бы уже давно забрали все деньги. Кроме того, они иногда ведут себя как "банальное ворье" и "крадут, не стесняясь никого и ничего".Он также добавил, что блокировка российских активов на сумму 300 миллиардов долларов указывает на необходимость отказа от использования доллара в мировых финансовых операциях.После начала военной операции России на Украине ЕС и страны G7 заморозили около 300 млрд евро валютных резервов РФ. Из них 200 млрд евро находятся в ЕС на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.В МИД РФ назвали заморозку российских активов в Европе воровством. Отмечалось, что ЕС нацелился не только на средства частных лиц, но и на государственные активы РФ. Сергей Лавров заявил, что Россия будет отвечать, если ее активы на Западе конфискуют.
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россия, доллар, замороженные российские активы
Экономика, РОССИЯ, доллар, замороженные российские активы
"Ведут себя как ворье". Шойгу ответил на арест Западом российских активов
Шойгу об аресте Западом активов РФ: ведут себя как банальное ворье
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Запад не может изъять российские замороженные активы, так как понимает, что ответ Москвы будет очень болезненный. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.
По словам Шойгу, если бы западные государства не испытывали страха наказания, они бы уже давно забрали все деньги. Кроме того, они иногда ведут себя как "банальное ворье" и "крадут, не стесняясь никого и ничего".
Он также добавил, что блокировка российских активов на сумму 300 миллиардов долларов указывает на необходимость отказа от использования доллара в мировых финансовых операциях.
После начала военной операции России на Украине ЕС и страны G7 заморозили около 300 млрд евро валютных резервов РФ. Из них 200 млрд евро находятся в ЕС на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В МИД РФ назвали заморозку российских активов в Европе воровством. Отмечалось, что ЕС нацелился не только на средства частных лиц, но и на государственные активы РФ. Сергей Лавров заявил, что Россия будет отвечать, если ее активы на Западе конфискуют.
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