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Шойгу рассказал о перспективах России, если бы ее приняли в ЕС

Шойгу рассказал о перспективах России, если бы ее приняли в ЕС - 10.09.2024, ПРАЙМ

Шойгу рассказал о перспективах России, если бы ее приняли в ЕС

Если бы Россия была принята в Евросоюз в 1990-е годы, она потеряла бы свою независимость и утратила свои ресурсы. Об этом в рамках интервью телеканалу "Россия... | 10.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-10T10:54+0300

2024-09-10T10:54+0300

2024-09-10T10:54+0300

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Если бы Россия была принята в Евросоюз в 1990-е годы, она потеряла бы свою независимость и утратила свои ресурсы. Об этом в рамках интервью телеканалу "Россия 24" заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу."Если бы нас тогда приняли в ускоренном порядке в Евросоюз, то, я вас уверяю, это мое мнение, я думаю, что со мной согласятся многие, то сегодня мы бы утратили свой суверенитет, а те ресурсы и месторождения, которые у нас в стране есть, они бы уже были довольно основательно распределены и растрачены", - отметил он.25 июня 1988 года было заключено соглашение о торговле и сотрудничестве между Европейским экономическим сообществом (ЕЭС) и СССР, а 24 июня 1994 года было подписано соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Европейским Союзом (ЕС) и Россией.В 2002 году президент России Владимир Путин предложил в перспективе безвизовый режим с Евросоюзом, но это предложение не получило широкой поддержки. В 2010 году глава Европейского Союза по делам иностранным и политике безопасности Кэтрин Эштон заявила, что ЕС и Россия все еще далеки от введения безвизового режима.

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