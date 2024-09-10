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Шойгу рассказал о перспективах России, если бы ее приняли в ЕС - 10.09.2024, ПРАЙМ
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Шойгу рассказал о перспективах России, если бы ее приняли в ЕС
Шойгу рассказал о перспективах России, если бы ее приняли в ЕС - 10.09.2024, ПРАЙМ
Шойгу рассказал о перспективах России, если бы ее приняли в ЕС
Если бы Россия была принята в Евросоюз в 1990-е годы, она потеряла бы свою независимость и утратила свои ресурсы. Об этом в рамках интервью телеканалу "Россия... | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T10:54+0300
2024-09-10T10:54+0300
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Если бы Россия была принята в Евросоюз в 1990-е годы, она потеряла бы свою независимость и утратила свои ресурсы. Об этом в рамках интервью телеканалу "Россия 24" заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу."Если бы нас тогда приняли в ускоренном порядке в Евросоюз, то, я вас уверяю, это мое мнение, я думаю, что со мной согласятся многие, то сегодня мы бы утратили свой суверенитет, а те ресурсы и месторождения, которые у нас в стране есть, они бы уже были довольно основательно распределены и растрачены", - отметил он.25 июня 1988 года было заключено соглашение о торговле и сотрудничестве между Европейским экономическим сообществом (ЕЭС) и СССР, а 24 июня 1994 года было подписано соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Европейским Союзом (ЕС) и Россией.В 2002 году президент России Владимир Путин предложил в перспективе безвизовый режим с Евросоюзом, но это предложение не получило широкой поддержки. В 2010 году глава Европейского Союза по делам иностранным и политике безопасности Кэтрин Эштон заявила, что ЕС и Россия все еще далеки от введения безвизового режима.
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россия, ес
Политика, РОССИЯ, ЕС
10:54 10.09.2024
 
Шойгу рассказал о перспективах России, если бы ее приняли в ЕС

Шойгу: если бы Россию в 1990-х приняли в ЕС, то она бы утратила свой суверенитет

© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Если бы Россия была принята в Евросоюз в 1990-е годы, она потеряла бы свою независимость и утратила свои ресурсы. Об этом в рамках интервью телеканалу "Россия 24" заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.
"Если бы нас тогда приняли в ускоренном порядке в Евросоюз, то, я вас уверяю, это мое мнение, я думаю, что со мной согласятся многие, то сегодня мы бы утратили свой суверенитет, а те ресурсы и месторождения, которые у нас в стране есть, они бы уже были довольно основательно распределены и растрачены", - отметил он.
25 июня 1988 года было заключено соглашение о торговле и сотрудничестве между Европейским экономическим сообществом (ЕЭС) и СССР, а 24 июня 1994 года было подписано соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Европейским Союзом (ЕС) и Россией.
В 2002 году президент России Владимир Путин предложил в перспективе безвизовый режим с Евросоюзом, но это предложение не получило широкой поддержки. В 2010 году глава Европейского Союза по делам иностранным и политике безопасности Кэтрин Эштон заявила, что ЕС и Россия все еще далеки от введения безвизового режима.
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