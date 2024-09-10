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"Кинопоиск" оштрафовали за пропаганду педофилии

"Кинопоиск" оштрафовали за пропаганду педофилии - 10.09.2024, ПРАЙМ

"Кинопоиск" оштрафовали за пропаганду педофилии

Таганский суд Москвы выписал штраф в размере 7 млн рублей видеосервису "Кинопоиск". Основание решения - пропаганда педофилии, рассказали в суде. | 10.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-10T16:34+0300

2024-09-10T16:34+0300

2024-09-10T16:40+0300

кинопоиск

штраф

суд

педофилия

россия

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Таганский суд Москвы выписал штраф в размере 7 млн рублей видеосервису "Кинопоиск". Основание решения - пропаганда педофилии, рассказали в суде."Постановлением суда ООО "Кинопоиск" признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 6.21.1 КоАП РФ", - подчеркнули представители. Ранее стало известно, что "Яндекс" планирует инвестировать в 2024-2025 годах более 100 миллиардов рублей, полученных от подписок "Яндекс Плюс", в покупку прав и создание контента.

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кинопоиск, штраф, суд, педофилия, россия