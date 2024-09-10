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В "Сибуре" отметили рост объема продаж полимеров - 10.09.2024, ПРАЙМ
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В "Сибуре" отметили рост объема продаж полимеров
В "Сибуре" отметили рост объема продаж полимеров - 10.09.2024, ПРАЙМ
В "Сибуре" отметили рост объема продаж полимеров
Спрос на полимеры в России вырос в первом полугодии на 3%, при этом продажи "Сибура" увеличились на 4%, сообщил РИА Новости на ВЭФ член правления компании Павел | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T13:37+0300
2024-09-10T13:37+0300
экономика
россия
сибур
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ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - ПРАЙМ. Спрос на полимеры в России вырос в первом полугодии на 3%, при этом продажи "Сибура" увеличились на 4%, сообщил РИА Новости на ВЭФ член правления компании Павел Ляхович. "Этот рост не был таким высоким, как в прошлом году. Тогда он составлял 9%. В первом квартале 2024 года было снижение потребления, зато по итогам полугодия был зафиксирован рост примерно на 3% в целом по российскому рынку. Наши продажи увеличились на 4%. Драйверами выступили, в первую очередь, реализуемые программы импортозамещения и поддержки производителей - "форсажи". Мы чуть-чуть опережаем общий рост полимеров", - сказал Ляхович. Он отметил, что по итогам года ожидается также рост на 3% по всему рынку полимеров РФ. По мнению Ляховича, это хороший рост, опережающий динамику ВВП. "Сибур" - крупнейшая в России интегрированная нефтехимическая компания, перерабатывает побочные продукты добычи нефти и газа. Продукция "Сибура" используется в производстве потребительских товаров и автомобилей, строительстве, энергетике, а также в химической промышленности и других отраслях. Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступило генеральным информационным партнером ВЭФ-2024.
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россия, сибур
Экономика, РОССИЯ, Сибур
13:37 10.09.2024
 
В "Сибуре" отметили рост объема продаж полимеров

Ляхович: продажи полимеров "Сибура" в первом полугодии выросли на 4%

"Сибур".
Сибур.
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ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - ПРАЙМ. Спрос на полимеры в России вырос в первом полугодии на 3%, при этом продажи "Сибура" увеличились на 4%, сообщил РИА Новости на ВЭФ член правления компании Павел Ляхович.
"Этот рост не был таким высоким, как в прошлом году. Тогда он составлял 9%. В первом квартале 2024 года было снижение потребления, зато по итогам полугодия был зафиксирован рост примерно на 3% в целом по российскому рынку. Наши продажи увеличились на 4%. Драйверами выступили, в первую очередь, реализуемые программы импортозамещения и поддержки производителей - "форсажи". Мы чуть-чуть опережаем общий рост полимеров", - сказал Ляхович.
Он отметил, что по итогам года ожидается также рост на 3% по всему рынку полимеров РФ. По мнению Ляховича, это хороший рост, опережающий динамику ВВП.
"Сибур" - крупнейшая в России интегрированная нефтехимическая компания, перерабатывает побочные продукты добычи нефти и газа. Продукция "Сибура" используется в производстве потребительских товаров и автомобилей, строительстве, энергетике, а также в химической промышленности и других отраслях.
Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступило генеральным информационным партнером ВЭФ-2024.
 
ЭкономикаРОССИЯСибур
 
 
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