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В России в 2025 году ожидается резкое снижение объема сделок со складами
В России в 2025 году ожидается резкое снижение объема сделок со складами - 10.09.2024, ПРАЙМ
В России в 2025 году ожидается резкое снижение объема сделок со складами
Объем сделок со складами в России по итогам 2025 года может составить 4,5 миллиона квадратных метров - на 36% ниже в сравнении с 2024 годом и на 38% меньше... | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T13:21+0300
2024-09-10T13:21+0300
2024-09-10T13:21+0300
недвижимость
склады
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Объем сделок со складами в России по итогам 2025 года может составить 4,5 миллиона квадратных метров - на 36% ниже в сравнении с 2024 годом и на 38% меньше результата 2023 года, подсчитали в консалтинговой компании IBC Real Estate. Согласно материалам IBC, объем сделок на рынке складской недвижимости в 2024 году может составить 7 миллионов квадратных метров (классы A и B) - на 4% меньше результата 2023 года. "С учетом планов по развитию крупнейших ритейлеров по итогу 2025 года спрос составит 4,5 миллиона квадратных метров, из которых 2,3 миллиона квадратных метров придется на Москву и Московскую область", - говорится в них. При этом в компании подсчитали, что в Москве объем сделок со складами с начала года составил 2,3 миллиона квадратных метров, сократившись в годовой динамике на 7%, в регионах России - 2,7 миллиона "квадратов", увеличившись год к году на 26%, причем 77% в объеме регионального спроса пришлось на Ozon и "СберЛогистику".
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склады
В России в 2025 году ожидается резкое снижение объема сделок со складами
IBC: объем сделок со складами в России в 2025 году снизится почти на 40%
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Объем сделок со складами в России по итогам 2025 года может составить 4,5 миллиона квадратных метров - на 36% ниже в сравнении с 2024 годом и на 38% меньше результата 2023 года, подсчитали в консалтинговой компании IBC Real Estate.
Согласно материалам IBC, объем сделок на рынке складской недвижимости в 2024 году может составить 7 миллионов квадратных метров (классы A и B) - на 4% меньше результата 2023 года.
"С учетом планов по развитию крупнейших ритейлеров по итогу 2025 года спрос составит 4,5 миллиона квадратных метров, из которых 2,3 миллиона квадратных метров придется на Москву и Московскую область", - говорится в них.
При этом в компании подсчитали, что в Москве объем сделок со складами с начала года составил 2,3 миллиона квадратных метров, сократившись в годовой динамике на 7%, в регионах России - 2,7 миллиона "квадратов", увеличившись год к году на 26%, причем 77% в объеме регионального спроса пришлось на Ozon и "СберЛогистику".
"Венталл" закрыл крупнейшую сделку года на складском рынке России