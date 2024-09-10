Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России в 2025 году ожидается резкое снижение объема сделок со складами - 10.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Недвижимость
https://1prime.ru/20240910/sklady-851475424.html
В России в 2025 году ожидается резкое снижение объема сделок со складами
В России в 2025 году ожидается резкое снижение объема сделок со складами - 10.09.2024, ПРАЙМ
В России в 2025 году ожидается резкое снижение объема сделок со складами
Объем сделок со складами в России по итогам 2025 года может составить 4,5 миллиона квадратных метров - на 36% ниже в сравнении с 2024 годом и на 38% меньше... | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T13:21+0300
2024-09-10T13:21+0300
недвижимость
склады
https://cdnn.1prime.ru/img/83850/24/838502416_0:68:3323:1937_1920x0_80_0_0_9d8852eaa07f5412f7c5a9754cfa467a.jpg
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Объем сделок со складами в России по итогам 2025 года может составить 4,5 миллиона квадратных метров - на 36% ниже в сравнении с 2024 годом и на 38% меньше результата 2023 года, подсчитали в консалтинговой компании IBC Real Estate. Согласно материалам IBC, объем сделок на рынке складской недвижимости в 2024 году может составить 7 миллионов квадратных метров (классы A и B) - на 4% меньше результата 2023 года. "С учетом планов по развитию крупнейших ритейлеров по итогу 2025 года спрос составит 4,5 миллиона квадратных метров, из которых 2,3 миллиона квадратных метров придется на Москву и Московскую область", - говорится в них. При этом в компании подсчитали, что в Москве объем сделок со складами с начала года составил 2,3 миллиона квадратных метров, сократившись в годовой динамике на 7%, в регионах России - 2,7 миллиона "квадратов", увеличившись год к году на 26%, причем 77% в объеме регионального спроса пришлось на Ozon и "СберЛогистику".
https://1prime.ru/20221230/839360334.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83850/24/838502416_487:0:3218:2048_1920x0_80_0_0_53086bbd49ea9b72a3b99ea51e22d833.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
склады
Недвижимость, склады
13:21 10.09.2024
 
В России в 2025 году ожидается резкое снижение объема сделок со складами

IBC: объем сделок со складами в России в 2025 году снизится почти на 40%

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПроизводство
Производство - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Объем сделок со складами в России по итогам 2025 года может составить 4,5 миллиона квадратных метров - на 36% ниже в сравнении с 2024 годом и на 38% меньше результата 2023 года, подсчитали в консалтинговой компании IBC Real Estate.
Согласно материалам IBC, объем сделок на рынке складской недвижимости в 2024 году может составить 7 миллионов квадратных метров (классы A и B) - на 4% меньше результата 2023 года.
"С учетом планов по развитию крупнейших ритейлеров по итогу 2025 года спрос составит 4,5 миллиона квадратных метров, из которых 2,3 миллиона квадратных метров придется на Москву и Московскую область", - говорится в них.
При этом в компании подсчитали, что в Москве объем сделок со складами с начала года составил 2,3 миллиона квадратных метров, сократившись в годовой динамике на 7%, в регионах России - 2,7 миллиона "квадратов", увеличившись год к году на 26%, причем 77% в объеме регионального спроса пришлось на Ozon и "СберЛогистику".
Склад - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2022
"Венталл" закрыл крупнейшую сделку года на складском рынке России
30 декабря 2022, 14:05
 
Недвижимостьсклады
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала