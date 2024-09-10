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Следователь отказался допросить экс-сослуживцев генерала Попова
Следователь отказался допросить экс-сослуживцев генерала Попова - 10.09.2024, ПРАЙМ
Следователь отказался допросить экс-сослуживцев генерала Попова
Следователь отказался допросить в качестве свидетелей защиты бывших сослуживцев генерала Ивана Попова. Об этом агентству РИА Новости заявил адвокат Сергей... | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T17:40+0300
2024-09-10T17:40+0300
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Следователь отказался допросить в качестве свидетелей защиты бывших сослуживцев генерала Ивана Попова. Об этом агентству РИА Новости заявил адвокат Сергей Буйновский."Следователь необоснованно отказал в допросе ряда свидетелей защиты, среди которых были генералы и полковники на участках, где была зона ответственности Попова", - отметил он.По словам Буйновского, подзащитный не успел ознакомиться с материалами дела, так как они уже переданы в военную прокуратуру.Генерал Попов находится под домашним арестом до 11 октября. Согласно версии следствия, генерал участвовал в хищении металлопроката, закупленного в качестве гуманитарной помощи, на сумму более 100 миллионов рублей. Материалы предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии соприкосновения. По мнению следствия, за свои услуги Попов получил более миллиона рублей.
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россия, суд, следствие
Следователь отказался допросить экс-сослуживцев генерала Попова
Буйновский: следователь отказался допросить экс-сослуживцев генерала Попова
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Следователь отказался допросить в качестве свидетелей защиты бывших сослуживцев генерала Ивана Попова. Об этом агентству РИА Новости заявил адвокат Сергей Буйновский.
"Следователь необоснованно отказал в допросе ряда свидетелей защиты, среди которых были генералы и полковники на участках, где была зона ответственности Попова", - отметил он.
По словам Буйновского, подзащитный не успел ознакомиться с материалами дела, так как они уже переданы в военную прокуратуру.
Генерал Попов находится под домашним арестом до 11 октября. Согласно версии следствия, генерал участвовал в хищении металлопроката, закупленного в качестве гуманитарной помощи, на сумму более 100 миллионов рублей. Материалы предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии соприкосновения. По мнению следствия, за свои услуги Попов получил более миллиона рублей.
Генерал Попов попросил привлечь в качестве свидетелей экс-сослуживцев