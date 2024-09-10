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Следователь отказался допросить экс-сослуживцев генерала Попова - 10.09.2024, ПРАЙМ
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Следователь отказался допросить экс-сослуживцев генерала Попова
Следователь отказался допросить экс-сослуживцев генерала Попова - 10.09.2024, ПРАЙМ
Следователь отказался допросить экс-сослуживцев генерала Попова
Следователь отказался допросить в качестве свидетелей защиты бывших сослуживцев генерала Ивана Попова. Об этом агентству РИА Новости заявил адвокат Сергей... | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T17:40+0300
2024-09-10T17:40+0300
россия
суд
следствие
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Следователь отказался допросить в качестве свидетелей защиты бывших сослуживцев генерала Ивана Попова. Об этом агентству РИА Новости заявил адвокат Сергей Буйновский."Следователь необоснованно отказал в допросе ряда свидетелей защиты, среди которых были генералы и полковники на участках, где была зона ответственности Попова", - отметил он.По словам Буйновского, подзащитный не успел ознакомиться с материалами дела, так как они уже переданы в военную прокуратуру.Генерал Попов находится под домашним арестом до 11 октября. Согласно версии следствия, генерал участвовал в хищении металлопроката, закупленного в качестве гуманитарной помощи, на сумму более 100 миллионов рублей. Материалы предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии соприкосновения. По мнению следствия, за свои услуги Попов получил более миллиона рублей.
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россия, суд, следствие
РОССИЯ, суд, следствие
17:40 10.09.2024
 
Следователь отказался допросить экс-сослуживцев генерала Попова

Буйновский: следователь отказался допросить экс-сослуживцев генерала Попова

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкРассмотрение жалобы на арест бывшего командующего 58-й армией ВС РФ
Рассмотрение жалобы на арест бывшего командующего 58-й армией ВС РФ - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Следователь отказался допросить в качестве свидетелей защиты бывших сослуживцев генерала Ивана Попова. Об этом агентству РИА Новости заявил адвокат Сергей Буйновский.
"Следователь необоснованно отказал в допросе ряда свидетелей защиты, среди которых были генералы и полковники на участках, где была зона ответственности Попова", - отметил он.
По словам Буйновского, подзащитный не успел ознакомиться с материалами дела, так как они уже переданы в военную прокуратуру.
Генерал Попов находится под домашним арестом до 11 октября. Согласно версии следствия, генерал участвовал в хищении металлопроката, закупленного в качестве гуманитарной помощи, на сумму более 100 миллионов рублей. Материалы предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии соприкосновения. По мнению следствия, за свои услуги Попов получил более миллиона рублей.
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