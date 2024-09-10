https://1prime.ru/20240910/sledstvie-851485402.html

Следователь отказался допросить экс-сослуживцев генерала Попова

Следователь отказался допросить экс-сослуживцев генерала Попова - 10.09.2024, ПРАЙМ

Следователь отказался допросить экс-сослуживцев генерала Попова

Следователь отказался допросить в качестве свидетелей защиты бывших сослуживцев генерала Ивана Попова. Об этом агентству РИА Новости заявил адвокат Сергей... | 10.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-10T17:40+0300

2024-09-10T17:40+0300

2024-09-10T17:40+0300

россия

суд

следствие

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Следователь отказался допросить в качестве свидетелей защиты бывших сослуживцев генерала Ивана Попова. Об этом агентству РИА Новости заявил адвокат Сергей Буйновский."Следователь необоснованно отказал в допросе ряда свидетелей защиты, среди которых были генералы и полковники на участках, где была зона ответственности Попова", - отметил он.По словам Буйновского, подзащитный не успел ознакомиться с материалами дела, так как они уже переданы в военную прокуратуру.Генерал Попов находится под домашним арестом до 11 октября. Согласно версии следствия, генерал участвовал в хищении металлопроката, закупленного в качестве гуманитарной помощи, на сумму более 100 миллионов рублей. Материалы предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии соприкосновения. По мнению следствия, за свои услуги Попов получил более миллиона рублей.

https://1prime.ru/20240903/popov-851309674.html

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россия, суд, следствие