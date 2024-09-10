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"Кремль будет наслаждаться шоу". Когда и как США бросят Европу?
"Кремль будет наслаждаться шоу". Когда и как США бросят Европу? - 10.09.2024, ПРАЙМ
"Кремль будет наслаждаться шоу". Когда и как США бросят Европу?
Независимо от исхода ноябрьских выборов, Соединенные Штаты возьмут курс на отдаление от Европейского союза. Дональд Трамп уже грозился вывести США из НАТО, а... | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T10:35+0300
2024-09-10T10:35+0300
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МОСКВА, 10 сен – ПРАЙМ. Независимо от исхода ноябрьских выборов, Соединенные Штаты возьмут курс на отдаление от Европейского союза. Дональд Трамп уже грозился вывести США из НАТО, а Камала Харрис скорее всего будет действовать тоньше - постепенно сокращая расходы. Такое мнение в материале для Bloomberg высказал обозреватель Андреас Клут.Трансатлантическая связь, которую многие воспринимали как должно, в скором времени ослабнет, "если даже не разорвется вовсе", утверждается в публикации.Сценарий "развода" Америки и Европы будет зависеть от того, кто станет хозяином Белого дома, однако этот развод, как считает автор, в любом случае неминуем.В настоящий момент выбор стоит между двумя сценариями, считает Клут. Первый - трампистский изоляционизм из серии "Сделаем Америку снова великой", а это означает вывод американского контингента из Германии и возможный выход США из Североатлантического альянса. Второй – сдержанный сценарий по Харрис, которая на уровне риторики подтвердит обязательства Вашингтона перед Брюсселем, но в то же время начнет сокращать расходы, что, как отметил обозреватель, и называют "сдержанностью".При этом "Кремль будет наслаждаться этим шоу и выжидать время, как Наполеон в свое время наблюдал за распадом Священной Римской империи, прежде чем развалить ее", прогнозирует Клут.Целиком читайте статью в ИноСМИ >>>
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Политика, США, ЕС, экспертное мнение
"Кремль будет наслаждаться шоу". Когда и как США бросят Европу?
Bloomberg: США взяли курс на охлаждение отношений с Евросоюзом
МОСКВА, 10 сен – ПРАЙМ.
Независимо от исхода ноябрьских выборов, Соединенные Штаты возьмут курс на отдаление от Европейского союза. Дональд Трамп уже грозился вывести США из НАТО, а Камала Харрис скорее всего будет действовать тоньше - постепенно сокращая расходы. Такое мнение в материале для Bloomberg
высказал обозреватель Андреас Клут.
Трансатлантическая связь, которую многие воспринимали как должно, в скором времени ослабнет, "если даже не разорвется вовсе", утверждается в публикации.
Сценарий "развода" Америки и Европы будет зависеть от того, кто станет хозяином Белого дома, однако этот развод, как считает автор, в любом случае неминуем.
В настоящий момент выбор стоит между двумя сценариями, считает Клут. Первый - трампистский изоляционизм из серии "Сделаем Америку снова великой", а это означает вывод американского контингента из Германии и возможный выход США из Североатлантического альянса. Второй – сдержанный сценарий по Харрис, которая на уровне риторики подтвердит обязательства Вашингтона перед Брюсселем, но в то же время начнет сокращать расходы, что, как отметил обозреватель, и называют "сдержанностью".
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При этом "Кремль будет наслаждаться этим шоу и выжидать время, как Наполеон в свое время наблюдал за распадом Священной Римской империи, прежде чем развалить ее", прогнозирует Клут.
Целиком читайте статью в ИноСМИ >>>