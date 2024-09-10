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США объявят новые санкции против Ирана за сотрудничество с Россией - 10.09.2024, ПРАЙМ
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США объявят новые санкции против Ирана за сотрудничество с Россией
США объявят новые санкции против Ирана за сотрудничество с Россией - 10.09.2024, ПРАЙМ
США объявят новые санкции против Ирана за сотрудничество с Россией
Вашингтон во вторник объявят новые санкции в отношении Ирана за сотрудничество с Москвой. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции, госсекретарь США Энтони... | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T15:31+0300
2024-09-10T15:31+0300
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ВАШИНГТОН, 10 сен - ПРАЙМ. Вашингтон во вторник объявят новые санкции в отношении Ирана за сотрудничество с Москвой. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции, госсекретарь США Энтони Блинкен, говоря о действиях страны против Тегерана за сотрудничество с РФ. По его словам, о новых санкциях против Ирана, в том числе в отношении Iran Air, будет объявлено позднее сегодня.
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сша, иран, россия
Политика, США, ИРАН, РОССИЯ
15:31 10.09.2024
 
США объявят новые санкции против Ирана за сотрудничество с Россией

США во вторник объявят новые санкции против Ирана за сотрудничество с Россией

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГорода мира. Нью-Йорк
Города мира. Нью-Йорк - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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ВАШИНГТОН, 10 сен - ПРАЙМ. Вашингтон во вторник объявят новые санкции в отношении Ирана за сотрудничество с Москвой. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции, госсекретарь США Энтони Блинкен, говоря о действиях страны против Тегерана за сотрудничество с РФ.
По его словам, о новых санкциях против Ирана, в том числе в отношении Iran Air, будет объявлено позднее сегодня.
Тегеран - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2024
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ПолитикаСШАИРАНРОССИЯ
 
 
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