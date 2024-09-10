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США объявят новые санкции против Ирана за сотрудничество с Россией

США объявят новые санкции против Ирана за сотрудничество с Россией - 10.09.2024, ПРАЙМ

США объявят новые санкции против Ирана за сотрудничество с Россией

Вашингтон во вторник объявят новые санкции в отношении Ирана за сотрудничество с Москвой. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции, госсекретарь США Энтони... | 10.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-10T15:31+0300

2024-09-10T15:31+0300

2024-09-10T15:31+0300

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ВАШИНГТОН, 10 сен - ПРАЙМ. Вашингтон во вторник объявят новые санкции в отношении Ирана за сотрудничество с Москвой. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции, госсекретарь США Энтони Блинкен, говоря о действиях страны против Тегерана за сотрудничество с РФ. По его словам, о новых санкциях против Ирана, в том числе в отношении Iran Air, будет объявлено позднее сегодня.

https://1prime.ru/20240909/iran-851452825.html

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