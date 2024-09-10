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В "Ренессанс Капитале" ожидают повышения ключевой ставки ЦБ в октябре

В "Ренессанс Капитале" ожидают повышения ключевой ставки ЦБ в октябре - 10.09.2024, ПРАЙМ

В "Ренессанс Капитале" ожидают повышения ключевой ставки ЦБ в октябре

Ключевая ставка ЦБ РФ не повысится в сентябре, куда вероятней повышение в октябре, при этом в следующем году возможно уже её заметное снижение, заявил главный... | 10.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-10T17:27+0300

2024-09-10T17:27+0300

2024-09-10T17:27+0300

экономика

россия

ренессанс капитал

ставка банка россии

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Ключевая ставка ЦБ РФ не повысится в сентябре, куда вероятней повышение в октябре, при этом в следующем году возможно уже её заметное снижение, заявил главный экономист инвестиционной компании "Ренессанс Капитал" Олег Кузьмин на пресс-конференции. Заседание совета директоров ЦБ РФ, на котором, как ожидается, будет принято решение о сохранении или повышении ключевой ставки, состоится 13 сентября. При этом ранее, 26 июля, Банк России впервые в текущем году повысил эту ставку - на 2 процентных пункта, до 18% годовых. Это максимальный размер ставки с начала апреля позапрошлого года, когда она была на уровне 20% годовых. "Скорее всего, сейчас ставку оставят без изменения. Ну а в октябре 70 на 30 я бы держал в голове еще одно повышение. Сейчас обещать, что 18%, это точный пик, будет преждевременно, при этом держать в голове, что пик мы увидим ближайшей осенью. Вероятность тоже существенная. На октябрь опять-так вероятность 70 на 30, что это будет 19%, а не 18% ", - заявил Кузьмин. Что же касается дальнейших перспектив, то "Ренессанс Капитал" видит два варианта развития событий. "На следующий год у нас два базовых сценария: мы ждем hard landing – "жесткую посадку" с вероятностью 65%. Тогда ставку начнут снижать в феврале и, как я думаю, доведут до 12,5% на конец следующего года. Может, сейчас уже кому-то эта цифра кажется низкой, но и год назад, скажи нам, что будет 18%, никто бы в это не поверил. Поэтому на долгосрочный период наш базовый вариант остается таким. Да, она потом не уйдет в однозначную область, но 12,5% для базового варианта - это наш взгляд", - отметил Кузьмин. "Второй вариант: если мы находимся в альтернативном сценарии с вероятностью 35%, что действенность бюджетной политики стала больше, мы тоже увидим снижение ставки. Оно начнется не в феврале, а весной, во втором квартале. Ставка к концу года дойдет до 14-15% и там уже "зависнет", - заключил он.

https://1prime.ru/20240906/kreditovanie-851386388.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ренессанс капитал, ставка банка россии