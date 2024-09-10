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Минфин и ЦБ обсудят возможность использования стейблкоинов в ВЭД

Минфин и ЦБ обсудят возможность использования стейблкоинов в ВЭД - 10.09.2024, ПРАЙМ

Минфин и ЦБ обсудят возможность использования стейблкоинов в ВЭД

Минфин и ЦБ РФ обсудят возможность использования стейблкоинов (криптовалюты, обменный курс которых привязан к цене "реального" актива) в международных расчетах... | 10.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-10T22:34+0300

2024-09-10T22:34+0300

2024-09-10T22:34+0300

экономика

минфин

вэд

стейблкоин

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Минфин и ЦБ РФ обсудят возможность использования стейблкоинов (криптовалюты, обменный курс которых привязан к цене "реального" актива) в международных расчетах в ближайшее время, сказал заместитель директора департамента финансовой политики Минфина Осман Кабалоев на форуме "Платежный бизнес и денежное обращение". Президент России Владимир Путин в начале августа подписал закон, позволяющий с 1 сентября 2024 года осуществлять трансграничные расчеты и биржевые торги цифровой валютой в рамках экспериментальных правовых режимов. А в июле статс-секретарь - зампредседателя Центробанка России Алексей Гузнов сообщал в интервью газете "Известия", что в России для международных расчетов хотят легализовать стейблкоины, такая возможность обсуждается, а предложения уже сформулированы. "На текущий момент есть возможность трактовать стейблкоины для их использования для цели ВЭД как иностранные цифровые права. И мы склоняемся к этому. Нам кажется, что и операторы все так понимают, и в целом Центральный банк готов это обсуждать в очень конструктивном русле. Непосредственно эту дискуссию в ближайшее время мы совместно с коллегами из ЦБ планируем провести вместе со всеми операторами", - рассказал Кабалоев на форуме. В конце января группа депутатов от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму законопроект об использовании обеспеченных стейблкоинов во внешнеторговой деятельности. Как считали разработчики законопроекта, использование стейблкоинов в качестве средства платежа по внешнеторговым контрактам "позволит разрешить сложности, связанные с невозможностью или существенными ограничениями в осуществлении трансграничных платежей по результатам внешнеэкономической деятельности". При этом они указывали, что расчеты стейблкоинами на территории России останутся по-прежнему запрещены. Стейблкоин - общее название криптовалют, обменный курс которых стараются стабилизировать, привязывая, например, котировки к обычным (фиатным) валютам или биржевым товарам. Так, например, стейблкоин USDT привязан к доллару в соотношении 1 к 1. Его эмитент - компания Tether Limited.

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минфин, вэд, стейблкоин