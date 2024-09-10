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Эксперты раскрыли, сколько банков в России до сих пор подключены к SWIFT - 10.09.2024, ПРАЙМ
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Эксперты раскрыли, сколько банков в России до сих пор подключены к SWIFT
Эксперты раскрыли, сколько банков в России до сих пор подключены к SWIFT - 10.09.2024, ПРАЙМ
Эксперты раскрыли, сколько банков в России до сих пор подключены к SWIFT
Больше 200 банков в России до сих пор подключены к SWIFT, сообщил сопредседатель комитета по платежным системам Ассоциации банков России Алексей Маслов. | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T17:42+0300
2024-09-10T17:43+0300
экономика
swift
банки
россия
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Больше 200 банков в России до сих пор подключены к SWIFT, сообщил сопредседатель комитета по платежным системам Ассоциации банков России Алексей Маслов. При этом он подчеркнул, что система международных платежей в настоящее время фрагментирована. Перечисляя фрагменты этой системы, он отметил, в частности, бартер, который "уже начинает применяться", а также неттинг, при котором "игроки пытаются использовать встречные потоки". "Система международных расчетов… фрагментирована, состоит из разных кусочков, разным игрокам в разных ситуациях подходят разные варианты, иногда один и тот же игрок в какой-то момент использует один вариант, для других расчетов - другой вариант… Мы движемся все-таки к более сложному миру, когда действительно будет несколько вариантов инструментов, подходов и нужно будет хорошо ориентироваться в этом мире", - заключил Маслов. Несколько лет назад SWIFT была главной системой для обработки платежей - через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от системы, крупные страны стали создавать альтернативы. В России появилась Система передачи финансовых сообщений (СПФС), в Китае - Система трансграничных межбанковских платежей (CIPS). Есть собственная система для переводов и в Индии.
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swift, банки, россия
Экономика, SWIFT, Банки, РОССИЯ
17:42 10.09.2024 (обновлено: 17:43 10.09.2024)
 
Эксперты раскрыли, сколько банков в России до сих пор подключены к SWIFT

Маслов: больше 200 банков в России до сих пор подключены к SWIFT

© Unsplash/Vardan PapikyanДеньги, банковские карты
Деньги, банковские карты
© Unsplash/Vardan Papikyan
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Больше 200 банков в России до сих пор подключены к SWIFT, сообщил сопредседатель комитета по платежным системам Ассоциации банков России Алексей Маслов.
При этом он подчеркнул, что система международных платежей в настоящее время фрагментирована. Перечисляя фрагменты этой системы, он отметил, в частности, бартер, который "уже начинает применяться", а также неттинг, при котором "игроки пытаются использовать встречные потоки".
"Система международных расчетов… фрагментирована, состоит из разных кусочков, разным игрокам в разных ситуациях подходят разные варианты, иногда один и тот же игрок в какой-то момент использует один вариант, для других расчетов - другой вариант… Мы движемся все-таки к более сложному миру, когда действительно будет несколько вариантов инструментов, подходов и нужно будет хорошо ориентироваться в этом мире", - заключил Маслов.
Несколько лет назад SWIFT была главной системой для обработки платежей - через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от системы, крупные страны стали создавать альтернативы. В России появилась Система передачи финансовых сообщений (СПФС), в Китае - Система трансграничных межбанковских платежей (CIPS). Есть собственная система для переводов и в Индии.
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ЭкономикаSWIFTБанкиРОССИЯ
 
 
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