https://1prime.ru/20240910/swift-851485524.html
Эксперты раскрыли, сколько банков в России до сих пор подключены к SWIFT
Эксперты раскрыли, сколько банков в России до сих пор подключены к SWIFT - 10.09.2024, ПРАЙМ
Эксперты раскрыли, сколько банков в России до сих пор подключены к SWIFT
Больше 200 банков в России до сих пор подключены к SWIFT, сообщил сопредседатель комитета по платежным системам Ассоциации банков России Алексей Маслов. | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T17:42+0300
2024-09-10T17:42+0300
2024-09-10T17:43+0300
экономика
swift
банки
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/78/841407871_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_989197e63d96d8ab6a07d5ee65b39d6e.jpg
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Больше 200 банков в России до сих пор подключены к SWIFT, сообщил сопредседатель комитета по платежным системам Ассоциации банков России Алексей Маслов. При этом он подчеркнул, что система международных платежей в настоящее время фрагментирована. Перечисляя фрагменты этой системы, он отметил, в частности, бартер, который "уже начинает применяться", а также неттинг, при котором "игроки пытаются использовать встречные потоки". "Система международных расчетов… фрагментирована, состоит из разных кусочков, разным игрокам в разных ситуациях подходят разные варианты, иногда один и тот же игрок в какой-то момент использует один вариант, для других расчетов - другой вариант… Мы движемся все-таки к более сложному миру, когда действительно будет несколько вариантов инструментов, подходов и нужно будет хорошо ориентироваться в этом мире", - заключил Маслов. Несколько лет назад SWIFT была главной системой для обработки платежей - через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от системы, крупные страны стали создавать альтернативы. В России появилась Система передачи финансовых сообщений (СПФС), в Китае - Система трансграничных межбанковских платежей (CIPS). Есть собственная система для переводов и в Индии.
https://1prime.ru/20240910/ukraina-851484971.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/78/841407871_0:0:2400:1800_1920x0_80_0_0_505a8fc84eca026eb9c27155e0b3cc02.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
swift, банки, россия
Экономика, SWIFT, Банки, РОССИЯ
Эксперты раскрыли, сколько банков в России до сих пор подключены к SWIFT
Маслов: больше 200 банков в России до сих пор подключены к SWIFT
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Больше 200 банков в России до сих пор подключены к SWIFT, сообщил сопредседатель комитета по платежным системам Ассоциации банков России Алексей Маслов.
При этом он подчеркнул, что система международных платежей в настоящее время фрагментирована. Перечисляя фрагменты этой системы, он отметил, в частности, бартер, который "уже начинает применяться", а также неттинг, при котором "игроки пытаются использовать встречные потоки".
"Система международных расчетов… фрагментирована, состоит из разных кусочков, разным игрокам в разных ситуациях подходят разные варианты, иногда один и тот же игрок в какой-то момент использует один вариант, для других расчетов - другой вариант… Мы движемся все-таки к более сложному миру, когда действительно будет несколько вариантов инструментов, подходов и нужно будет хорошо ориентироваться в этом мире", - заключил Маслов.
Несколько лет назад SWIFT была главной системой для обработки платежей - через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от системы, крупные страны стали создавать альтернативы. В России появилась Система передачи финансовых сообщений (СПФС), в Китае - Система трансграничных межбанковских платежей (CIPS). Есть собственная система для переводов и в Индии.
На Украине оценили возможности по импорту электроэнергии