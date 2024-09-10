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В Т-Банке ожидают роста доли некарточных методов оплаты в РФ в 2025 году

В Т-Банке ожидают роста доли некарточных методов оплаты в РФ в 2025 году - 10.09.2024, ПРАЙМ

В Т-Банке ожидают роста доли некарточных методов оплаты в РФ в 2025 году

Доля некарточных методов оплаты в России в 2025 году достигнет 30%, следует из презентации вице-президента, заместителя директора департамента платежных... | 10.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-10T18:40+0300

2024-09-10T18:40+0300

2024-09-10T18:40+0300

экономика

россия

т-банк

оплата

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Доля некарточных методов оплаты в России в 2025 году достигнет 30%, следует из презентации вице-президента, заместителя директора департамента платежных технологий Т-Банка Сергея Хромова, представленной на ПЛАС-форуме "Платежный бизнес и денежное обращение". По данным презентации, при развитии единого QR консорциума банков в России доля некарточных методов оплат в 2025 году достигнет 30%, а в 2026 году – 35%. При этом на долю собственных Pay-сервисов банков в эти годы в безналичном обороте придется 15% и 20% соответственно, а оплаты "СБП С2В" - по 15% в 2025 и 2026 годах. "В России… пока в этом году, по нашим оценкам, альтернативные способы оплаты – не карты, в данном случае различные Pay-сервисы и СБП займут уже 20% всего оборота, это уже существенная доля. На самом деле понятно, что от банка к банку эта картинка может меняться", - рассказал Хромов. Как следует из представленных им данных, доходы банков-эмитентов по собственным Pay-сервисам в 4,5 раза выше, чем по СБП С2В. Он отметил, что банки выплатили в 2023 году кэшбэк в размере 500 миллиардов рублей. "Это благодаря той экономике, которая складывалась на карточном или на Pay-сервисе, к сожалению, на экономике СБП это позволить банки себе не могут", - добавил он.

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россия, т-банк, оплата