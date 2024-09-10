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Выручка концерна "Телематика" за три года выросла в четыре раза - 10.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240910/telematika-851471581.html
Выручка концерна "Телематика" за три года выросла в четыре раза
Выручка концерна "Телематика" за три года выросла в четыре раза - 10.09.2024, ПРАЙМ
Выручка концерна "Телематика" за три года выросла в четыре раза
Выручка концерна "Телематика" - лидера на российском рынке ИТ-систем в транспортной отрасли- по итогам 2023 года по стандартам МСФО увеличилась на 88 процента... | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T11:18+0300
2024-09-10T11:54+0300
экономика
телематика
выручка
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Выручка концерна "Телематика" - лидера на российском рынке ИТ-систем в транспортной отрасли- по итогам 2023 года по стандартам МСФО увеличилась на 88 процента до рекордных 39,6 миллиарда рублей. Об этом говорится в сообщении концерна. Чистая прибыль выросла в 2,4 раза до 10,7 млрд рублей. Интеллектуальные решения "Телематики", включая систему безбарьерного взимания платы "Свободный поток", а также системы контроля грузов и безопасности на транспорте, применяются на основных автомагистралях РФ и на железной дороге.В прошлом году с помощью решений концерна в системах платности на автодорогах было совершено более 745 млн проездов, а его программное обеспечение используется более чем на 4 700 железнодорожных станциях. На железнодорожную отрасль приходится 58% выручки концерна, на автотранспортную отрасль – 42%.В портфеле "Телематики" - 165 инновационных решений для транспортной отрасли собственной разработки, основанных на передовых технологиях: компьютерном зрении, нейросетевых инструментах, машинном обучении, предиктивной аналитике и роботизации. "Мы уверенно смотрим в будущее и планируем и в дальнейшем динамично развиваться вместе с транспортной отраслью. Планы реализации новых проектов на 2024 год позволяют нам рассчитывать на продолжение опережающего роста компании и наших финансовых показателей в этом году," - заявил генеральный директор концерна Алексей Нащекин.В 2021-2023 гг. выручка концерна увеличилась в четыре раза, а чистая прибыль почти в 45 раз, отмечается в сообщении "Телематики". В рамках совершенствования корпоративной структуры, концерн также объявил о преобразовании из общества с ограниченной ответственностью (ООО) в акционерное общество (АО).
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телематика, выручка
Экономика, Телематика, выручка
11:18 10.09.2024 (обновлено: 11:54 10.09.2024)
 
Выручка концерна "Телематика" за три года выросла в четыре раза

Выручка концерна "Телематика" увеличилась до рекордных 39,6 млрд руб по МСФО

"Свободный поток" на трассе М-12 на участке от Москвы до города Электроугли
Свободный поток на трассе М-12 на участке от Москвы до города Электроугли
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Выручка концерна "Телематика" - лидера на российском рынке ИТ-систем в транспортной отрасли- по итогам 2023 года по стандартам МСФО увеличилась на 88 процента до рекордных 39,6 миллиарда рублей. Об этом говорится в сообщении концерна.
Чистая прибыль выросла в 2,4 раза до 10,7 млрд рублей. Интеллектуальные решения "Телематики", включая систему безбарьерного взимания платы "Свободный поток", а также системы контроля грузов и безопасности на транспорте, применяются на основных автомагистралях РФ и на железной дороге.
В прошлом году с помощью решений концерна в системах платности на автодорогах было совершено более 745 млн проездов, а его программное обеспечение используется более чем на 4 700 железнодорожных станциях. На железнодорожную отрасль приходится 58% выручки концерна, на автотранспортную отрасль – 42%.
В портфеле "Телематики" - 165 инновационных решений для транспортной отрасли собственной разработки, основанных на передовых технологиях: компьютерном зрении, нейросетевых инструментах, машинном обучении, предиктивной аналитике и роботизации. "Мы уверенно смотрим в будущее и планируем и в дальнейшем динамично развиваться вместе с транспортной отраслью. Планы реализации новых проектов на 2024 год позволяют нам рассчитывать на продолжение опережающего роста компании и наших финансовых показателей в этом году," - заявил генеральный директор концерна Алексей Нащекин.
В 2021-2023 гг. выручка концерна увеличилась в четыре раза, а чистая прибыль почти в 45 раз, отмечается в сообщении "Телематики".
В рамках совершенствования корпоративной структуры, концерн также объявил о преобразовании из общества с ограниченной ответственностью (ООО) в акционерное общество (АО).
 
ЭкономикаТелематикавыручка
 
 
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