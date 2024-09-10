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Выручка концерна "Телематика" за три года выросла в четыре раза

Выручка концерна "Телематика" за три года выросла в четыре раза - 10.09.2024, ПРАЙМ

Выручка концерна "Телематика" за три года выросла в четыре раза

Выручка концерна "Телематика" - лидера на российском рынке ИТ-систем в транспортной отрасли- по итогам 2023 года по стандартам МСФО увеличилась на 88 процента... | 10.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-10T11:18+0300

2024-09-10T11:18+0300

2024-09-10T11:54+0300

экономика

телематика

выручка

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Выручка концерна "Телематика" - лидера на российском рынке ИТ-систем в транспортной отрасли- по итогам 2023 года по стандартам МСФО увеличилась на 88 процента до рекордных 39,6 миллиарда рублей. Об этом говорится в сообщении концерна. Чистая прибыль выросла в 2,4 раза до 10,7 млрд рублей. Интеллектуальные решения "Телематики", включая систему безбарьерного взимания платы "Свободный поток", а также системы контроля грузов и безопасности на транспорте, применяются на основных автомагистралях РФ и на железной дороге.В прошлом году с помощью решений концерна в системах платности на автодорогах было совершено более 745 млн проездов, а его программное обеспечение используется более чем на 4 700 железнодорожных станциях. На железнодорожную отрасль приходится 58% выручки концерна, на автотранспортную отрасль – 42%.В портфеле "Телематики" - 165 инновационных решений для транспортной отрасли собственной разработки, основанных на передовых технологиях: компьютерном зрении, нейросетевых инструментах, машинном обучении, предиктивной аналитике и роботизации. "Мы уверенно смотрим в будущее и планируем и в дальнейшем динамично развиваться вместе с транспортной отраслью. Планы реализации новых проектов на 2024 год позволяют нам рассчитывать на продолжение опережающего роста компании и наших финансовых показателей в этом году," - заявил генеральный директор концерна Алексей Нащекин.В 2021-2023 гг. выручка концерна увеличилась в четыре раза, а чистая прибыль почти в 45 раз, отмечается в сообщении "Телематики". В рамках совершенствования корпоративной структуры, концерн также объявил о преобразовании из общества с ограниченной ответственностью (ООО) в акционерное общество (АО).

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

телематика, выручка