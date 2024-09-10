https://1prime.ru/20240910/terrorizm-851482162.html
На Украине взращивают международных террористов, заявил Рогов
На Украине взращивают международных террористов, заявил Рогов - 10.09.2024, ПРАЙМ
На Украине взращивают международных террористов, заявил Рогов
Киевский режим сделал из украинской территории полигон для подготовки международных террористов, считает Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной... | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T16:32+0300
2024-09-10T16:32+0300
2024-09-10T16:32+0300
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – ПРАЙМ. Киевский режим сделал из украинской территории полигон для подготовки международных террористов, считает Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов. Он подчеркнул, что Киев намерен впоследствии использовать новые кадры для атак на гражданское население и в боях с российскими военными. По словам председателя, именно с этой целью СБУ набирают столь радикальных бойцов."СБУ же в свою очередь курируется МИ-6 и ЦРУ. Жители так называемых "цивилизованных стран" должны понимать, кого поддерживают и с кем имеют дело их правительства и что заигрывание с режимом Зеленского может вылезти боком", - резюмировал эксперт.Ранее турецкое издание Aydınlık сообщило, ссылаясь на источники, что украинские представители намеревались обменять несколько радикальных антироссийских боевиков на 75 БПЛА. Такую сделку они предложили террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"* в Сирии. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя ситуацию, заявила, что киевский режим давно контактирует с террористами, а украинские власти сами превратились в террористическую группировку.* Запрещенная в России террористическая организация
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киевский режим, терроризм, владимир рогов, украина, россия
Политика, киевский режим, терроризм, Владимир Рогов, УКРАИНА, РОССИЯ
На Украине взращивают международных террористов, заявил Рогов
Рогов: Киев превратил свои территории в полигон для подготовки террористов
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – ПРАЙМ. Киевский режим сделал из украинской территории полигон для подготовки международных террористов, считает Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов.
Он подчеркнул, что Киев намерен впоследствии использовать новые кадры для атак на гражданское население и в боях с российскими военными. По словам председателя, именно с этой целью СБУ набирают столь радикальных бойцов.
"СБУ же в свою очередь курируется МИ-6 и ЦРУ. Жители так называемых "цивилизованных стран" должны понимать, кого поддерживают и с кем имеют дело их правительства и что заигрывание с режимом Зеленского может вылезти боком", - резюмировал эксперт.
Ранее турецкое издание Aydınlık сообщило, ссылаясь на источники, что украинские представители намеревались обменять несколько радикальных антироссийских боевиков на 75 БПЛА. Такую сделку они предложили террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"* в Сирии. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя ситуацию, заявила, что киевский режим давно контактирует с террористами, а украинские власти сами превратились в террористическую группировку.
Медведев заявил о расколе мира и деградации западной цивилизации
* Запрещенная в России террористическая организация