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Таможня сообщила о росте товарооборота России и Китая

Таможня сообщила о росте товарооборота России и Китая - 10.09.2024, ПРАЙМ

Таможня сообщила о росте товарооборота России и Китая

Товарооборот Китая и России по итогам первых восьми месяцев 2024 года вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 158,469... | 10.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-10T07:15+0300

2024-09-10T07:15+0300

2024-09-10T07:16+0300

экономика

россия

китай

товарооборот

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Товарооборот Китая и России по итогам первых восьми месяцев 2024 года вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 158,469 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные во вторник данные главного таможенного управления КНР. Китай за отчетный период ввез в Россию товаров на 71,911 миллиарда долларов, рост по сравнению с аналогичным периодом 2023 года составил 0,4%, поставки из РФ в КНР выросли на 3,2%, составив 86,558 миллиарда долларов. Отдельно в августе товарооборот двух стран составил 21,687 миллиарда долларов, Россия ввезла в Китай товаров на 11,423 миллиарда долларов, Китай в РФ - на 10,264 миллиарда долларов. Товарооборот КНР и России за 2023 год вырос на 26,3%, составив рекордные 240,11 миллиарда долларов. Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот, довести его со 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году, этот показатель был достигнут в ноябре 2023 года.

https://1prime.ru/20240906/kitay-851388188.html

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россия, китай, товарооборот