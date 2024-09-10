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Россия и Узбекистан разработали дорожную карту по увеличению товарооборота - 10.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Россия и Узбекистан разработали дорожную карту по увеличению товарооборота
Россия и Узбекистан разработали дорожную карту по увеличению товарооборота - 10.09.2024, ПРАЙМ
Россия и Узбекистан разработали дорожную карту по увеличению товарооборота
Профильные министерства России и Узбекистана разработали дорожную карту по увеличению товарооборота между странами до 30 миллиардов долларов к 2030 году,... | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T09:50+0300
2024-09-10T09:50+0300
экономика
россия
узбекистан
товарооборот
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Профильные министерства России и Узбекистана разработали дорожную карту по увеличению товарооборота между странами до 30 миллиардов долларов к 2030 году, рассказал министр экономического развития России Максим Решетников. Он напомнил, что Россия является вторым по значимости торговым партнером Узбекистана, и оборот торговли постоянно растет. В частности, по итогам первого полугодия текущего года он вырос на 9%. "Но президенты наших стран поставили крайне амбициозную задачу - по сути утроить наш торговый оборот к 2030-му году, довести его до 30 миллиардов долларов США. Это, конечно, очень амбициозная задача, которая требует напряженной работы", - сказал журналистам Решетников. "И в этой связи мы совместно с нашими коллегами, с министерством инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана, разработали дорожную карту, как нам выходить на эти показатели", - добавил министр. Он пояснил, что специалисты двух министерств проанализировали товарную номенклатуру и посмотрели, в каких товарах экономики двух стран заинтересованы больше всего. "Систематизировали все по министерствам, по видам товаров, и соответственно сформировали амбициозные планы. Под них мы готовим уже перечень конкретных проектов; барьеров, которые надо устранить; новых договоренностей, которые нужно проработать", - подчеркнул глава Минэкономразвития. В конце мая президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев говорил, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным выйти на товарооборот РФ и Узбекистана в 30 миллиардов долларов в ближайшей перспективе.
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россия, узбекистан, товарооборот
Экономика, РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, товарооборот
09:50 10.09.2024
 
Россия и Узбекистан разработали дорожную карту по увеличению товарооборота

Министерства РФ и Узбекистана разработали дорожную карту по увеличению товарооборота

© Unsplash/Scott GrahamБизнес, финансы
Бизнес, финансы
© Unsplash/Scott Graham
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Профильные министерства России и Узбекистана разработали дорожную карту по увеличению товарооборота между странами до 30 миллиардов долларов к 2030 году, рассказал министр экономического развития России Максим Решетников.
Он напомнил, что Россия является вторым по значимости торговым партнером Узбекистана, и оборот торговли постоянно растет. В частности, по итогам первого полугодия текущего года он вырос на 9%.
"Но президенты наших стран поставили крайне амбициозную задачу - по сути утроить наш торговый оборот к 2030-му году, довести его до 30 миллиардов долларов США. Это, конечно, очень амбициозная задача, которая требует напряженной работы", - сказал журналистам Решетников.
"И в этой связи мы совместно с нашими коллегами, с министерством инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана, разработали дорожную карту, как нам выходить на эти показатели", - добавил министр.
Он пояснил, что специалисты двух министерств проанализировали товарную номенклатуру и посмотрели, в каких товарах экономики двух стран заинтересованы больше всего.
"Систематизировали все по министерствам, по видам товаров, и соответственно сформировали амбициозные планы. Под них мы готовим уже перечень конкретных проектов; барьеров, которые надо устранить; новых договоренностей, которые нужно проработать", - подчеркнул глава Минэкономразвития.
В конце мая президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев говорил, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным выйти на товарооборот РФ и Узбекистана в 30 миллиардов долларов в ближайшей перспективе.
 
ЭкономикаРОССИЯУЗБЕКИСТАНтоварооборот
 
 
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