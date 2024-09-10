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Россия и Узбекистан намерены утроить товарооборот, заявил Мишустин
Россия и Узбекистан намерены утроить товарооборот, заявил Мишустин - 10.09.2024, ПРАЙМ
Россия и Узбекистан намерены утроить товарооборот, заявил Мишустин
Правительства России и Узбекистана уделяют приоритетное внимание задаче по увеличению втрое взаимного товарооборота к 2030 году, сообщил премьер-министр РФ... | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T11:58+0300
2024-09-10T11:58+0300
2024-09-10T11:58+0300
экономика
россия
узбекистан
товарооборот
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ТАШКЕНТ, 10 сен - ПРАЙМ. Правительства России и Узбекистана уделяют приоритетное внимание задаче по увеличению втрое взаимного товарооборота к 2030 году, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте. Как сообщила пресс-служба правительства РФ по итогам переговоров, Мишустин в беседе с лидером Узбекистана отметил, что по правительственной линии стороны уделяют "приоритетное внимание решению задачи по увеличению в три раза объемов взаимной торговли к 2030 году". Такую цель перед правительствами поставили президенты двух стран.
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россия, узбекистан, товарооборот
Экономика, РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, товарооборот
Россия и Узбекистан намерены утроить товарооборот, заявил Мишустин
Мишустин: Россия и Узбекистан поставили задачу утроить товарооборот к 2030 году
ТАШКЕНТ, 10 сен - ПРАЙМ. Правительства России и Узбекистана уделяют приоритетное внимание задаче по увеличению втрое взаимного товарооборота к 2030 году, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте.
Как сообщила пресс-служба правительства РФ по итогам переговоров, Мишустин в беседе с лидером Узбекистана отметил, что по правительственной линии стороны уделяют "приоритетное внимание решению задачи по увеличению в три раза объемов взаимной торговли к 2030 году". Такую цель перед правительствами поставили президенты двух стран.