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Названы последствия отказа от транзита российского газа для Киева

Названы последствия отказа от транзита российского газа для Киева - 10.09.2024, ПРАЙМ

Названы последствия отказа от транзита российского газа для Киева

Для Украины в случае отказа от продления истекающего в конце этого договора с Россией о транзите газа многое поставлено на карту - Киев рискует потерять деньги... | 10.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-10T09:41+0300

2024-09-10T09:41+0300

2024-09-10T09:41+0300

энергетика

украина

газ

транзит газа через украину

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Для Украины в случае отказа от продления истекающего в конце этого договора с Россией о транзите газа многое поставлено на карту - Киев рискует потерять деньги на поддержку своей энергетической инфраструктуры и стратегическую позицию в качестве "канала передачи" на Запад доступной энергии, пишет Bloomberg."Соглашение между Москвой и Киевом о поставках российского газа в Европу вряд ли будет продлено до истечения срока его действия в декабре", - отмечается в публикации."Украина больше всего ставит на карту, теряя средства на поддержку своей энергетической инфраструктуры и давнюю стратегическую позицию в качестве канала передачи доступной энергии для западных союзников", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что "горькая реальность для Украины" заключается в том, что "никто не нуждается в возобновлении соглашения по транзиту газа так сильно, как Киев".Агентство добавляет, что многие покупатели уже нашли альтернативные источники. По мнению аналитиков, в финансовом отношении Украина может потерять в год сумму до 800 миллионов долларов. Кроме того, прекращение действия договора может повлечь неопределенность на энергетических рынках, а в случае перебоев в Норвегии либо проблем с поставками сжиженного природного газа могут в сочетании с похолоданием привести к резкому повышению цен. Владимир Зеленский ранее заявил, что договор с Россией о продлении транзита газа через Украину, срок которого истекает в конце 2024 года, никто подписывать не будет. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк сообщал, что Киев с 1 января 2025 года прекратит транзит российской нефти и газа в страны Евросоюза. Он заявлял при этом, что Украина будет выполнять свои обязательства по поставкам нефти по трубопроводу "Дружба".

https://1prime.ru/20240905/gaz-851358957.html

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украина, газ, транзит газа через украину