https://1prime.ru/20240910/tranzit-851489160.html

Названо условие, при котором может продолжиться транзит газа через Украину

Названо условие, при котором может продолжиться транзит газа через Украину - 10.09.2024, ПРАЙМ

Названо условие, при котором может продолжиться транзит газа через Украину

Транзит газа из России через территорию Украины после 2024 года может быть продолжен, если "Газпром" и европейские компании договорятся о переносе точки... | 10.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-10T20:17+0300

2024-09-10T20:17+0300

2024-09-10T20:17+0300

энергетика

украина

транзит газа через украину

поставки газа

https://cdnn.1prime.ru/img/84144/39/841443972_0:107:2400:1457_1920x0_80_0_0_82bd450673a8ca09789a48ef84d83d1e.jpg

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Транзит газа из России через территорию Украины после 2024 года может быть продолжен, если "Газпром" и европейские компании договорятся о переносе точки сдачи-приемки на российско-украинскую границу, такое предположение высказал РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Контракт на транзит российского газа в Европу через территорию Украины истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что не будет его продлевать. "Украина постоянно говорит, что не хочет подписывать новый долгосрочный контракт на транзит российского газа в Европу с "Газпромом". Самый простой способ был бы "Газпрому" и европейским компаниям перенести точку сдачи-приемки. То есть ровно то, что сделали в нефтяной сфере", – отметил Юшков. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во вторник заявил, что Киев согласен на транзит российской нефти, купленной европейскими компаниями. Ранее венгерская нефтегазовая компания MOL заявила, что с понедельника в силу вступает новое соглашение по транзиту нефти из России в Европу через Украину, в соответствии с которым MOL получает нефть в собственность – начиная с белорусско–украинской границы. "Переносим передачу прав собственности из Европы на российско-украинскую границу. И транзит через Украину будут заказывать сами европейские компании. Этот газ будет принадлежать уже европейским компаниям, преимущественно австрийским и словенским", – добавил Юшков. Такая схема будет всех устраивать, полагает эксперт. Россия продолжит подавать газ в прежних объемах, Украина сохранит транзит и будет получать за него деньги, а в Европе не будет дефицита газа и всплеска газовых котировок, сказал он в заключение.

https://1prime.ru/20240905/gaz-851358957.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, транзит газа через украину, поставки газа