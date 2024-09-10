Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названо условие, при котором может продолжиться транзит газа через Украину - 10.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240910/tranzit-851489160.html
Названо условие, при котором может продолжиться транзит газа через Украину
Названо условие, при котором может продолжиться транзит газа через Украину - 10.09.2024, ПРАЙМ
Названо условие, при котором может продолжиться транзит газа через Украину
Транзит газа из России через территорию Украины после 2024 года может быть продолжен, если "Газпром" и европейские компании договорятся о переносе точки... | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T20:17+0300
2024-09-10T20:17+0300
энергетика
украина
транзит газа через украину
поставки газа
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/39/841443972_0:107:2400:1457_1920x0_80_0_0_82bd450673a8ca09789a48ef84d83d1e.jpg
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Транзит газа из России через территорию Украины после 2024 года может быть продолжен, если "Газпром" и европейские компании договорятся о переносе точки сдачи-приемки на российско-украинскую границу, такое предположение высказал РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Контракт на транзит российского газа в Европу через территорию Украины истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что не будет его продлевать. "Украина постоянно говорит, что не хочет подписывать новый долгосрочный контракт на транзит российского газа в Европу с "Газпромом". Самый простой способ был бы "Газпрому" и европейским компаниям перенести точку сдачи-приемки. То есть ровно то, что сделали в нефтяной сфере", – отметил Юшков. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во вторник заявил, что Киев согласен на транзит российской нефти, купленной европейскими компаниями. Ранее венгерская нефтегазовая компания MOL заявила, что с понедельника в силу вступает новое соглашение по транзиту нефти из России в Европу через Украину, в соответствии с которым MOL получает нефть в собственность – начиная с белорусско–украинской границы. "Переносим передачу прав собственности из Европы на российско-украинскую границу. И транзит через Украину будут заказывать сами европейские компании. Этот газ будет принадлежать уже европейским компаниям, преимущественно австрийским и словенским", – добавил Юшков. Такая схема будет всех устраивать, полагает эксперт. Россия продолжит подавать газ в прежних объемах, Украина сохранит транзит и будет получать за него деньги, а в Европе не будет дефицита газа и всплеска газовых котировок, сказал он в заключение.
https://1prime.ru/20240905/gaz-851358957.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/39/841443972_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_8b9c86f1c57838ad307028bc0ee3d9c9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, транзит газа через украину, поставки газа
Энергетика, УКРАИНА, транзит газа через Украину, поставки газа
20:17 10.09.2024
 
Названо условие, при котором может продолжиться транзит газа через Украину

Юшков: транзит газа через Украину продолжится при переносе точки сдачи-приемки

© Unsplash/Ilse DriessenГазовая горелка
Газовая горелка
© Unsplash/Ilse Driessen
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Транзит газа из России через территорию Украины после 2024 года может быть продолжен, если "Газпром" и европейские компании договорятся о переносе точки сдачи-приемки на российско-украинскую границу, такое предположение высказал РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Контракт на транзит российского газа в Европу через территорию Украины истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что не будет его продлевать.
"Украина постоянно говорит, что не хочет подписывать новый долгосрочный контракт на транзит российского газа в Европу с "Газпромом". Самый простой способ был бы "Газпрому" и европейским компаниям перенести точку сдачи-приемки. То есть ровно то, что сделали в нефтяной сфере", – отметил Юшков.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во вторник заявил, что Киев согласен на транзит российской нефти, купленной европейскими компаниями. Ранее венгерская нефтегазовая компания MOL заявила, что с понедельника в силу вступает новое соглашение по транзиту нефти из России в Европу через Украину, в соответствии с которым MOL получает нефть в собственность – начиная с белорусско–украинской границы.
"Переносим передачу прав собственности из Европы на российско-украинскую границу. И транзит через Украину будут заказывать сами европейские компании. Этот газ будет принадлежать уже европейским компаниям, преимущественно австрийским и словенским", – добавил Юшков.
Такая схема будет всех устраивать, полагает эксперт. Россия продолжит подавать газ в прежних объемах, Украина сохранит транзит и будет получать за него деньги, а в Европе не будет дефицита газа и всплеска газовых котировок, сказал он в заключение.
Газовая компрессорная станция Укртрансгаз - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2024
Путин объяснил, чем можно заменить украинский газовый транзит
5 сентября, 11:26
 
ЭнергетикаУКРАИНАтранзит газа через Украинупоставки газа
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала