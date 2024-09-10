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Туск не поедет к Шольцу из-за новых подробностей о теракте на "Севпотоках"
Туск не поедет к Шольцу из-за новых подробностей о теракте на "Севпотоках" - 10.09.2024, ПРАЙМ
Туск не поедет к Шольцу из-за новых подробностей о теракте на "Севпотоках"
Президент Польши Дональд Туск отменил поездку в Германию из-за новых подробностей о причастности страны к подрывам "Северных потоков". Об этом сообщает издание... | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T13:57+0300
2024-09-10T13:57+0300
2024-09-10T13:57+0300
политика
польша
германия
северные потоки
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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Президент Польши Дональд Туск отменил поездку в Германию из-за новых подробностей о причастности страны к подрывам "Северных потоков". Об этом сообщает издание Euractiv.Согласно изданию, Туск был приглашен на получение премии M100 Media Award, но отменил свое участие в мероприятии, также как и канцлер Германии Олаф Шольц."Оба политика отменили своё участие в мероприятии, сославшись на внутренние дела или несостыковки в расписании. Вместо них в церемонии примут участие генпрокурор Адам Боднар и бывший президент ФРГ Йоахим Гаук", - сказано в статье.В издании заключили, что настоящей причиной отсутствия Туска на премии стало ухудшение отношений между Польшей и Германией, связанное с диверсиями на "Северных потоках".Ранее средства массовой информации в Германии сообщили, что прокуратура ФРГ выписала ордер на арест гражданина Украины по делу о подрыве газопроводов. Одно из изданий разместило у себя его фото, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлеве из Киева. Отмечалось, что у него в сообщниках была супружеская пара.Варшава в свою очередь отказала Берлину в запросе об аресте подозреваемого в организации подрыва. Туск также упрекнул Германию и призвал ее извиниться и замолчать инициаторов и покровителей проекта.Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
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Политика, ПОЛЬША, ГЕРМАНИЯ, Северные потоки
Туск не поедет к Шольцу из-за новых подробностей о теракте на "Севпотоках"
Euractiv: Туск не поедет в ФРГ из-за новых подробностей о теракте на "Севпотоках"
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Президент Польши Дональд Туск отменил поездку в Германию из-за новых подробностей о причастности страны к подрывам "Северных потоков". Об этом сообщает издание Euractiv.
Согласно изданию, Туск был приглашен на получение премии M100 Media Award, но отменил свое участие в мероприятии, также как и канцлер Германии Олаф Шольц.
"Оба политика отменили своё участие в мероприятии, сославшись на внутренние дела или несостыковки в расписании. Вместо них в церемонии примут участие генпрокурор Адам Боднар и бывший президент ФРГ Йоахим Гаук", - сказано в статье.
В издании заключили, что настоящей причиной отсутствия Туска на премии стало ухудшение отношений между Польшей и Германией, связанное с диверсиями на "Северных потоках".
Ранее средства массовой информации в Германии сообщили, что прокуратура ФРГ выписала ордер на арест гражданина Украины по делу о подрыве газопроводов. Одно из изданий разместило у себя его фото, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлеве из Киева. Отмечалось, что у него в сообщниках была супружеская пара.
Варшава в свою очередь отказала Берлину в запросе об аресте подозреваемого в организации подрыва. Туск также упрекнул Германию и призвал ее извиниться и замолчать инициаторов и покровителей проекта.
Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
В МИД прокомментировали слова Шольца о расследовании по "Северным потокам"