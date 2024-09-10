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Бразилия закупает рекордные объемы российских удобрений

Бразилия закупает рекордные объемы российских удобрений - 10.09.2024, ПРАЙМ

Бразилия закупает рекордные объемы российских удобрений

Бразилия, один из крупнейших производителей продовольствия в мире, закупила с начала текущего года рекордный объем удобрений, в том числе у России, следует из... | 10.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-10T07:24+0300

2024-09-10T07:24+0300

2024-09-10T07:25+0300

экономика

бразилия

импорт удобрений

россия

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Бразилия, один из крупнейших производителей продовольствия в мире, закупила с начала текущего года рекордный объем удобрений, в том числе у России, следует из анализа РИА Новости данных бразильской таможни. Такие темпы импорта могут объясняться ожиданиями по снижению урожая на фоне засухи и заморозков в основных аграрных регионах страны, прокомментировал РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Бразильские компании за январь-август текущего года нарастили ввоз удобрений на 10% - до рекордных 27,2 миллиона тонн. Предыдущим максимумом был 2022 год, когда за соответствующий период импорт составил 27,1 миллиона. Основным поставщиком, как и в предыдущие годы, для страны выступает Россия: за первые восемь месяцев закупки российских удобрений увеличились на 13% - до максимальных за все время 6,9 миллиона тонн. Доля России выросла до 25,3% за январь-август этого года с 24,6% за аналогичный период прошлого года. Бразилия наращивает закупки почти у всех основных поставщиков удобрений. Так, сильнее всего растут закупки китайских удобрений - на треть, до 4 миллионов тонн. Из Марокко поставки увеличились на 16% и составили по итогам восьми месяцев 1,75 миллиона тонн. Наконец, покупки у канадских компаний выросли на 4% - до 3,6 миллиона тонн. А вот на удобрения из США, наоборот, спрос падает - на треть, до 796 тысяч тонн. "Нельзя исключать, что аграрии Бразилии запасаются минеральными удобрениями впрок из-за сильной засухи, способной ввергнуть ее сельское хозяйство в глубокий кризис: они могут потребоваться в случае пересева засохших культур", - поясняет Хазанов, добавляя, что рост поставок минеральных удобрений из России объясняется гибкой сбытовой политикой отечественных компаний на фоне переориентации их конкурентов на продажи на рынки Северной Америки и Европы. Так, например, Национальная компания по снабжению при минсельхозе страны в августе понизила оценку урожая зерновых и масличных культур за 2023-2024 год (по многим культурам он закончится в сентябре) до 298,6 миллиона тонн - это будет почти на 7% ниже прошлогоднего урожая (но он все еще второй в истории для страны). Снижение ждут и по производству сахара, но лишь на 3,3% меньше урожая предыдущего сельхозгода. Самый серьезный удар непогода может нанести по апельсинам - их производство, по оценкам профильной аналитической компании Fundecitrus, может упасть на четверть за год, до минимальных с конца 1980-х годов 9,5 миллиона тонн. Наконец, минсельхоз США в начале июня прогнозировал рост производства кофе в Бразилии в текущем сельскохозяйственном году на 5,4% - до примерно 4,2 миллиона тонн. Однако в начале сентября Бразилия столкнулась с худшей за несколько десятилетий засухой как раз в период, когда начинает формироваться кофейная ягода, что в итоге может негативно сказаться на урожае.

https://1prime.ru/20240908/postavki-851417609.html

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бразилия, импорт удобрений, россия