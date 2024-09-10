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"Феодальная система". В Киеве сообщили о смене строя на Украине - 10.09.2024, ПРАЙМ
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"Феодальная система". В Киеве сообщили о смене строя на Украине
"Феодальная система". В Киеве сообщили о смене строя на Украине - 10.09.2024, ПРАЙМ
"Феодальная система". В Киеве сообщили о смене строя на Украине
Владимир Зеленский заменил на Украине олигархию феодальной системой, сконцентрировав власть в своем офисе. Такое мнение в беседе со швейцарским изданием Neue... | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T08:34+0300
2024-09-10T08:35+0300
политика
украина
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МОСКВА, 10 сен – ПРАЙМ. Владимир Зеленский заменил на Украине олигархию феодальной системой, сконцентрировав власть в своем офисе. Такое мнение в беседе со швейцарским изданием Neue Zürcher Zeitung высказал украинский политолог Игорь Рейтерович.По оценке политолога, чье высказывание приводит газета, в настоящий момент на Украине функционирует "постфеодальная система, пришедшая на смену старой олигархии"."Двор (окружение Зеленского — прим. ред.) распределяет обязанности и поощрения между лояльными людьми", — цитирует Рейтеровича издание.Самостоятельной фигурой в этой системе, как считает политолог, является лишь глава офиса президента Андрей Еромак, выступающий, по сути, вторым человеком в стране. Причем Зеленский вряд ли его полностью контролирует, добавил Рейтерович.Как отмечают авторы статьи, теневая концентрация власти в руках окружения Зеленского – серьезная угроза для Украины, поскольку Ермак и прочие приближенные к главе киевского режима оказывают теневое влияние на работу судов и ход борьбы с коррупцией."Политическая система Украины зашла в тупик", — подытожили авторы статьи.
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украина, экспертное мнение
Политика, УКРАИНА, экспертное мнение
08:34 10.09.2024 (обновлено: 08:35 10.09.2024)
 
"Феодальная система". В Киеве сообщили о смене строя на Украине

NZZ: Зеленский заменил на Украине олигархию феодальной системой

© Фото : Unsplash/Silver RingveeКиев, Украина
Киев, Украина - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2024
© Фото : Unsplash/Silver Ringvee
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МОСКВА, 10 сен – ПРАЙМ. Владимир Зеленский заменил на Украине олигархию феодальной системой, сконцентрировав власть в своем офисе. Такое мнение в беседе со швейцарским изданием Neue Zürcher Zeitung высказал украинский политолог Игорь Рейтерович.
По оценке политолога, чье высказывание приводит газета, в настоящий момент на Украине функционирует "постфеодальная система, пришедшая на смену старой олигархии".
"Двор (окружение Зеленского — прим. ред.) распределяет обязанности и поощрения между лояльными людьми", — цитирует Рейтеровича издание.
Самостоятельной фигурой в этой системе, как считает политолог, является лишь глава офиса президента Андрей Еромак, выступающий, по сути, вторым человеком в стране. Причем Зеленский вряд ли его полностью контролирует, добавил Рейтерович.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2024
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Вчера, 11:00
Как отмечают авторы статьи, теневая концентрация власти в руках окружения Зеленского – серьезная угроза для Украины, поскольку Ермак и прочие приближенные к главе киевского режима оказывают теневое влияние на работу судов и ход борьбы с коррупцией.
"Политическая система Украины зашла в тупик", — подытожили авторы статьи.
 
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