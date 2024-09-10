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На Украине оценили возможности по импорту электроэнергии - 10.09.2024, ПРАЙМ
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На Украине оценили возможности по импорту электроэнергии
На Украине оценили возможности по импорту электроэнергии - 10.09.2024, ПРАЙМ
На Украине оценили возможности по импорту электроэнергии
Украина может импортировать всего 10% электроэнергии от необходимого ей объема в месяц, что лишь частично решает проблемы со светом в стране, сообщил во вторник | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T17:32+0300
2024-09-10T17:33+0300
энергетика
украина
электроэнергия
импорт электроэнергии
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МОСКВА, 10 сен – ПРАЙМ. Украина может импортировать всего 10% электроэнергии от необходимого ей объема в месяц, что лишь частично решает проблемы со светом в стране, сообщил во вторник эксперт украинского института энергетических стратегий Юрий Корольчук. "Украина может импортировать 1 миллиард кВт.ч электроэнергии в месяц. Это небольшой объем, учитывая то, что ежемесячно используется 10 миллиардов кВт.ч. На самом деле это всего 10%. То есть да, оно решает проблему частично, решает проблему стабилизации энергосистемы, ее работы, то есть, чтобы она, скажем, если грубо сказать, не развалилась, не остановилась, чтобы не было блэкаута", - сказал Корольчук в эфире телеканала "Новости.LIVE". В июне этого года министр энергетики страны Герман Галущенко заявил, что Украина лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей, этого не хватит, чтобы пережить зиму, а импорта электроэнергии недостаточно, чтобы покрыть дефицит.
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украина, электроэнергия, импорт электроэнергии
Энергетика, УКРАИНА, электроэнергия, импорт электроэнергии
17:32 10.09.2024 (обновлено: 17:33 10.09.2024)
 
На Украине оценили возможности по импорту электроэнергии

Корольчук: Украина может импортировать 10% электроэнергии от необходимого объема

© РИА Новости . Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВысоковольтные линии электропередачи
Высоковольтные линии электропередачи - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 10 сен – ПРАЙМ. Украина может импортировать всего 10% электроэнергии от необходимого ей объема в месяц, что лишь частично решает проблемы со светом в стране, сообщил во вторник эксперт украинского института энергетических стратегий Юрий Корольчук.
"Украина может импортировать 1 миллиард кВт.ч электроэнергии в месяц. Это небольшой объем, учитывая то, что ежемесячно используется 10 миллиардов кВт.ч. На самом деле это всего 10%. То есть да, оно решает проблему частично, решает проблему стабилизации энергосистемы, ее работы, то есть, чтобы она, скажем, если грубо сказать, не развалилась, не остановилась, чтобы не было блэкаута", - сказал Корольчук в эфире телеканала "Новости.LIVE".
В июне этого года министр энергетики страны Герман Галущенко заявил, что Украина лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей, этого не хватит, чтобы пережить зиму, а импорта электроэнергии недостаточно, чтобы покрыть дефицит.
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ЭнергетикаУКРАИНАэлектроэнергияимпорт электроэнергии
 
 
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