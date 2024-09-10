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"Росатом" построит АЭС малой мощности в Узбекистане - 10.09.2024, ПРАЙМ
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"Росатом" построит АЭС малой мощности в Узбекистане
"Росатом" построит АЭС малой мощности в Узбекистане - 10.09.2024, ПРАЙМ
"Росатом" построит АЭС малой мощности в Узбекистане
Агентство "Узатом" и "Атомстройэкспорт" (инжиниринговый дивизион "Росатома") подписали протокол о начале работ на стройплощадке будущей АЭС малой мощности в... | 10.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-10T14:51+0300
2024-09-10T14:51+0300
энергетика
атомная энергетика
росатом
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 10 сен - ПРАЙМ. Агентство "Узатом" и "Атомстройэкспорт" (инжиниринговый дивизион "Росатома") подписали протокол о начале работ на стройплощадке будущей АЭС малой мощности в Узбекистане, сообщает пресс-служба агентства. "ГП "Дирекция по строительству атомной станции" при агентстве "Узатом" и АО "Атомстройэкспорт" подписали протокол о начале работ на стройплощадке будущей АЭС малой мощности (АСММ) в Узбекистане", - говорится в сообщении, размещённом в Telegram-канале "Узатома". Документ был подписан в присутствии директора "Узатома" Азима Ахмедхаджаева и заместителя генерального директора, директора блока международной деятельности "Росатома" Николая Спасского. В "Узатоме" уточнили, что с подписанием документа реализация проекта переходит в активную фазу подготовительных работ на стройплощадке, разработке проектной и лицензионной документации. "Протокол, подписанный сегодня, закрепляет факт исполнения первоочередных условий в части нормативных и финансовых обязательств сторон. Инжиниринговый дивизион "Росатома" приступает к активной проработке документации для получения лицензии на размещение АСММ и изыскательским работам на стройплощадке", – цитирует "Узатом" директора проектов по сооружению АЭС в Центральной Азии "Атомстройпроекта" Павла Безрукова. Предварительные работы по проекту АСММ начались в июне на площадке будущей атомной станции. В конце августа началось возведение вахтового городка для строителей будущей атомной станции, добавили в пресс-службе. В конце мая нынешнего года в Ташкенте был подписан первый в истории атомной энергетики экспортный контракт на строительство АЭС малой мощности. Проект предусматривает строительство в Джизакской области Узбекистана АЭС по российскому проекту мощностью 330 МВт (шесть реакторов РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый). "Росатом" выступит генеральным подрядчиком строительства станции, к нему также привлекут местные компании. Сообщалось, что выбранная площадка уже исследована, подтверждена ее безопасность.
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атомная энергетика, росатом, узбекистан
Энергетика, атомная энергетика, Росатом, УЗБЕКИСТАН
14:51 10.09.2024
 
"Росатом" построит АЭС малой мощности в Узбекистане

"Узатом" подписал с "Росатомом" протокол о строительстве АЭС малой мощности в Узбекистане

© РИА Новости . Фотохост Конгресса молодых учёных/Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЛоготип Росатома
Логотип Росатома - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости . Фотохост Конгресса молодых учёных/Виталий Тимкив
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ТАШКЕНТ, 10 сен - ПРАЙМ. Агентство "Узатом" и "Атомстройэкспорт" (инжиниринговый дивизион "Росатома") подписали протокол о начале работ на стройплощадке будущей АЭС малой мощности в Узбекистане, сообщает пресс-служба агентства.
"ГП "Дирекция по строительству атомной станции" при агентстве "Узатом" и АО "Атомстройэкспорт" подписали протокол о начале работ на стройплощадке будущей АЭС малой мощности (АСММ) в Узбекистане", - говорится в сообщении, размещённом в Telegram-канале "Узатома". Документ был подписан в присутствии директора "Узатома" Азима Ахмедхаджаева и заместителя генерального директора, директора блока международной деятельности "Росатома" Николая Спасского.
В "Узатоме" уточнили, что с подписанием документа реализация проекта переходит в активную фазу подготовительных работ на стройплощадке, разработке проектной и лицензионной документации.
Логотип Росатома - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2024
"Росатом" рассказал о планах работы в Азии
4 сентября, 06:33
"Протокол, подписанный сегодня, закрепляет факт исполнения первоочередных условий в части нормативных и финансовых обязательств сторон. Инжиниринговый дивизион "Росатома" приступает к активной проработке документации для получения лицензии на размещение АСММ и изыскательским работам на стройплощадке", – цитирует "Узатом" директора проектов по сооружению АЭС в Центральной Азии "Атомстройпроекта" Павла Безрукова.
Предварительные работы по проекту АСММ начались в июне на площадке будущей атомной станции. В конце августа началось возведение вахтового городка для строителей будущей атомной станции, добавили в пресс-службе.
В конце мая нынешнего года в Ташкенте был подписан первый в истории атомной энергетики экспортный контракт на строительство АЭС малой мощности. Проект предусматривает строительство в Джизакской области Узбекистана АЭС по российскому проекту мощностью 330 МВт (шесть реакторов РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый). "Росатом" выступит генеральным подрядчиком строительства станции, к нему также привлекут местные компании. Сообщалось, что выбранная площадка уже исследована, подтверждена ее безопасность.
 
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