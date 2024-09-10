https://1prime.ru/20240910/vk-851478791.html

"VK Видео" первым запустил интерактивный контент для пользователей

"VK Видео" первым запустил интерактивный контент для пользователей - 10.09.2024, ПРАЙМ

"VK Видео" первым запустил интерактивный контент для пользователей

"VK Видео" первым из российских сервисов запустил интерактивный контент - пользователи могут стать участником сюжета, а исход истории зависит от их действий,... | 10.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-10T15:12+0300

2024-09-10T15:12+0300

2024-09-10T15:12+0300

vk видео

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. "VK Видео" первым из российских сервисов запустил интерактивный контент - пользователи могут стать участником сюжета, а исход истории зависит от их действий, говорится в пресс-релизе VK. "VK Видео" первой в России запустила интерактивный контент - теперь зритель становится активным участником сюжета, просмотр превращается в совместное приключение, где исход истории зависит от действий пользователя. Впервые в мире создание собственных интерактивных видео будет доступно для каждого", - сказано в релизе. Сначала пользователям будут доступны 49 единиц интерактивного контента, героями этих роликов становятся блогеры Влад А4, Эксайл, Милана Стар, Кукояки и ведущие шоу "КликКлак". Для детей в "VK Видео" есть интерактивные мультфильмы, в которых дети смогут сами выбирать правильные ответы и интересные повороты в сюжетах с любимыми героями: "Азбука родного города" со Смешариками, "Доктор Машинкова", "Клуб "Вопросики" и "Моя звездочка". Во время просмотра интерактивных роликов пользователи могут активно участвовать в сюжете: чтобы сделать выбор, необходимо в установленное время нажать на специальные кнопки или кликабельные области на экране. Сюжет изменится в зависимости от действий пользователя - он может экспериментировать с различными вариантами развития событий или открывать новые финалы. "Например, в фильме "Кошмарный сон А4" зритель окажется внутри кошмарного сна Влада, где будет управлять блогером и помогать сбежать от монстров и других кошмаров, поджидающих внутри сна. В проекте "Помоги Милане" юные пользователи "VK Видео" смогут собрать свою любимую блогершу Милану Стар на знаковое мероприятие, выбрав наряд, макияж и место, куда она пойдет", - рассказали в VK.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

vk видео