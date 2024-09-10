https://1prime.ru/20240910/vmf-851480767.html

Россия должна быть готова к любому развитию событий, считает Путин

Россия должна быть готова к любому развитию событий, считает Путин - 10.09.2024, ПРАЙМ

Россия должна быть готова к любому развитию событий, считает Путин

В Москве должны быть готовы к любому сценарию дальнейшего развития событий, считает российский президент Владимир Путин. | 10.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-10T16:08+0300

2024-09-10T16:08+0300

2024-09-10T16:08+0300

политика

вмф россии

вс россии

владимир путин

агрессия

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МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. В Москве должны быть готовы к любому сценарию дальнейшего развития событий, считает российский президент Владимир Путин. "Россия должна быть готова к любому развитию обстановки, а наши вооруженные силы - обеспечивать надежную защиту суверенитета и национальных интересов России, отразить возможную военную агрессию в любых направлениях", - подчеркнул глава Кремля в ходе открытия активной фазы командно-штабных учений "Океан-2024". Он добавил, что это напрямую касается океанскую и морскую зону.По мнению Путина, главенствующую роль в решении поставленной задачи занимает именно ВМФ России.

https://1prime.ru/20240910/putin-851480489.html

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вмф россии, вс россии, владимир путин, агрессия